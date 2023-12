Bcl alla prova del nove: trasferta a S.Miniato

E’ la cosiddetta prova del nove. Contro una franchigia che arriva dalla "B" nazionale e che primeggia nell’interregionale come Etrusca San Miniato, Basket ball Club Lucca, in un certo senso, misurerà le sue ambizioni. L’obiettivo è quello del quarto posto, ma a sgomitare sono diverse compagini.

Ultima giornata del girone di andata, dunque, questa sera, alle 18, al "Palacreditagricole" di Fontevivo, nella patria del tartufo, per... annusare un blitz che avrebbe effetti notevoli, sia a livello di classifica, sia sotto il profilo della consapevolezza nei propri mezzi. Ma si comincerà il ritorno con Empoli al "Palatagliate". Dopo questi 80 minuti avremo una fotografia più precisa delle possibili velleità biancorosse. Questa sera servirà il giusto approccio.

Il roster dei pisani è da categoria superiore: ad esempio Bellachioma che viaggia a 15 punti di media; Ndour Babacar che ha giocato in "A2". Il Bcl, si è confrontato con l’Etrusca negli scrimmage di pre-campionato e l’impressione che ebbe chi si trovò a guardare la partita, compreso coach e atleti, fu sostanzialmente positiva. Ad oggi, però, non è possibile fare riferimento a quella partita. Per adesso l’unica certezza è la classifica: San Miniato in quarta posizione, a soli due punti dalla vetta, con 758 punti realizzati e solo 703 subiti; contro la sesta posizione del Bcl, a quattro punti dalla vetta, con 774 fatti, ma con 745 incassati.

Anche coach Olivieri ha una visione degli avversari di tutto rispetto. "Dal mio punto di vista – ha sottolineato il coach – è una delle squadre che sarà al vertice della classifica fino alla fine. Sono molto ben allenati e hanno, con merito, una delle migliori difese del campionato. Lovato, Cravero, Bellachioma, Capozio e Jovanovic l’anno scorso giocavano tutti in “B” nazionale, con ampi minutaggi. Questo fa capire la loro qualità. In casa loro sarà durissima a maggior ragione".

A dare morale e forza al Bcl ci sono le tre ultime vittorie: quella con Castello, l’importantissima partita di Arezzo e, infine, la roboante vittoria con Serravalle, ma, soprattutto, a dare energia, c’è la consapevolezza di fare un ottimo lavoro in palestra.

"Noi ci presentiamo alla partita dopo un’ottima settimana di lavoro – chiosa il coach umbro – e siamo vogliosi di dare il massimo con tutto il roster al completo". Arbitrano Marinaro e Nocchi.

Massimo Stefanini