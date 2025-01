Bcl, match-point cruciale. Una vittoria per il "pass"

"Step by step" cantava Eddie Rabbitt. Un passo alla volta. Bcl deve vincere, questa sera, ore 21, al "Palamelo" di Quarrata (arbitri Barbarulo di Firenze e Delliallisi di Livorno), contro i mobilieri, sponsorizzati Consorzio Leonardo, per staccare definitivamente e matematicamente il pass per la seconda fase, i play-off in "Gold", dove si qualificano le prime sei.

I biancorossi, secondi a quota 26, vincendo salirebbero a 28 e non potranno essere più raggiunti dai pistoiesi e da Arezzo che si trovano a quota 18 a lottare per il sesto posto, l’ultimo utile. In teoria Bcl sarebbe qualificata anche perdendo stasera a Quarrata, se andrà ko anche Arezzo con Spezia. Altrimenti bisognerebbe rimandare alla domenica successiva. All’andata la formazione di coach Olivieri ha vinto 75-69, ma, stavolta, influirà anche l’ambiente. A dispetto del meteo, farà... caldo alle pendici del Montalbano.

I biancoblu di coach Tonfoni, un "ex" tra l’altro, hanno solo una chance: vincere. Nel girone di ritorno hanno un record di tre successi e quattro sconfitte. Nell’ultimo turno hanno vinto a Castelfiorentino, sul parquet dell’ultima in classifica.

Saranno di fronte le due migliori difese del campionato: prima quella lucchese, seconda quella pistoiese. Anche questa può diventare una chiave di lettura. Il tecnico lucchese Olivieri (foto) spera di recuperare tutti gli acciaccati, con Barsanti in primis, mentre Vignali già aveva giocato una grande partita con Virtus Siena. Mancherà Pierini che ha preso due turni di squalifica.

Bcl arriva dalla sconfitta casalinga con Mens Sana, dopo un primo tempo equilibrato. Curiosamente la formazione del presidente Benigni ha perso più in casa (tre volte, con Spezia, Cecina e Mens Sana) che fuori (solo a San Miniato e a Siena, sponda Virtus). Lontano dal "Palatagliate" Lucca non perde dal 27 ottobre, appunto con la Virtus. Poi sei vittorie consecutive, striscia positiva tutt’ora aperta, tre al fotofinish.

Dopo Quarrata il calendario prevede la sfida con Empoli (quarta in classifica) al "Palatagliate"; trasferta contro il Costone Siena (terzo) e conclusione in casa contro Arezzo. In queste gare Lucca si giocherà, ovviamente, l’accesso alle prime sei (quasi raggiunto come dicevamo), ma anche il primo posto.

Massimo Stefanini