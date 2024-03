Bcl poco Solar nel finale cade a Gallarate

ESSE SOLAR

82

BCL

73

ESSE SOLAR GALLARATE: Ghezzi, De Bettin 11, Moscatelli 5, Passerini, Hidalgo 10, Antonelli 5, Basso, Mercante 3, Molteni 23, Clerici, Milovanovic 11, Fioravanti 14. All.: Mazzetti.

BASKETBALL CLUB LUCCA: Burgalassi 11, Barbieri 7, Lippi 2, Barsanti 17, Simonetti 12, Tempestini 10, Del Debbio 3, Brugioni, Pierini, Trentin 11. All.: Olivieri.

Arbitri: D’Errico e Ferrero Regis di Torino.

Note: parziali 24-20, 38-42, 52-58.

GALLARATE - Terza sconfitta di fila che complica enormemente il cammino verso le prime due posizioni che garantiscono l’accesso ai play-off per la "B" nazionale per BCL. Avanti fino al 30’, ma che poi non ha saputo dare la zampata vincente. Salva, almeno, la differenza canestri, dopo il + 12 dei biancorossi all’andata. Era, infatti, la prima di ritorno in questi play-off "Silver", con Quarrata che ha preso il largo in classifica, vincendo a Borgomanero (i mobilieri pistoiesi ora guidano a quota 16), mentre Derthona ha battuto Arezzo. Dietro Quarrata si trovano, a quota 12, Spezia, Lucca, Derthona e Gallarate; più staccate Arezzo, a 8 e Campus Varese, a 4. Ma attenzione: i liguri devono recuperare, il 10 aprile, la partita contro Campus Varese. Vincendo, si porterebbero a + 2 su Barsanti e compagni e con gli scontri diretti a favore per differenza canestri.

Adesso rimangono tre gare per la Olivieri band e bisognerà, probabilmente, vincerle tutte, a cominciare da quella del 7 aprile, alle 18, al "Palatagliate", contro il fanalino di coda varesino.

Il match si è deciso nel finale. Primo tentativo di fuga dei padroni di casa: 24-14 all’8; ma con un parziale di 6-0 i biancorossi tornano a contatto, per mettere, poi, la freccia del sorpasso nel secondo periodo, grazie ad un canestro dalla lunga distanza di Temepstini; e con 5 punti in un amen di Trentin il gap aumenta: 32-38.

Nella ripresa ancora equilibrio. Molteni pareggia a 66. A 42 secondi dalla fine è ancora tutto da decidere, ma i lombardi gestiscono meglio il finale, anche grazie alla precisione ai liberi.

Anche un pizzico di sfortuna, ma per la terza volta i ragazzi di Olivieri non riescono a portare a casa la gara nei finali punto a punto. Se tre indizi costituiscono una prova, è un problema da eliminare prima possibile, perché è possibile che, in questo girone, dove le forze in campo si equivalgono, sia sempre così. Se ne riparla dopo la sosta di Pasqua. Sul parquet di nuovo il 7 aprile.

Massimo Stefanini