Bcl rimane al comando. Sesta vittoria di fila fuori

SOLETTIFICIO MANETTI 54

BCL 80

SOLETTIFICIO MANETTI CASTELFIORENTINO: Ciano 5, Rosi 3, Ticciati 2, Corbinelli, Ciciliano, Viviani 2, Casarzoli, Falaschi, Azzano 13, Nnabuife 3, Cantini 8, Gutierez 18. All.: Guerriero.

BASKETBALL CLUB LUCCA: Landucci, Brugioni, Lippi 11, Dubois 15, Barsanti, Simonetti 13, Tempestini, Del Debbio 14, Vignali 7, Pierini 2, Candigliota, Trentin 18. All.: Olivieri.

Arbitri: Barbarulo di Firenze e Pampaloni di Arezzo.

Note: parziali 12-18, 34-42, 46-63.

CASTELFIORENTINO - Sesta vittoria consecutiva in trasferta, nona nelle ultime dieci gare e, da questa giornata, anche miglior difesa del torneo. Inanella record il Bcl che, soprattutto, mantiene la testa della classifica, in coabitazione con San Miniato (ma Lucca prima per il vantaggio negli scontri diretti) e allungando su Empoli, sconfitta a Cecina. Era temuta la sfida in Valdelsa per i biancorossi che hanno avuto il giusto approccio contro i castellani, ormai quasi rassegnati all’ultimo posto. Nei testa-coda, però, spesso si annida l’insidia. Stavolta tutto secondo i piani. Equilibrio fino a metà partita, 32 pari al 17’, con Bcl comunque avanti; il 20-12 lucchese nel terzo quarto spegne le speranze dei padroni di casa che, nell’ultimo periodo, mettono a referto solo 8 punti.

Bcl prova a governare il gioco: 35-48 al 23’. La truppa di coach Olivieri ha acquisito il controllo grazie ai canestri di Vignali e Lippi: +14 a pochissimo dalla terza sirena; si va all’ultimo riposo sul 46-63. L’ultimo quarto lo apre nuovamente Dubois, in doppia cifra, per il +20: un solco importante che mette una serissima ipoteca sul match. Gutierrez cerca di tenere a galla i suoi con un canestro da fuori, rosicchiando qualcosa sul passivo accumulato. Ma Bcl, questa volta, sembra aver imparato la lezione e prova a chiudere il match anzitempo: 51-76 al 36’. Game over. Una situazione ottimale per sfruttare la panchina: in campo Brugioni, Candigliota insieme a Vignali, Pierini e Del Debbio. Sarà un bel Natale per Barsanti (tenuto a riposo precauzionalmente) e compagni.

Si riparte domenica 5 gennaio, al "Palatagliate", contro Virtus Siena.

Massimo Stefanini