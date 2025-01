Benedetto: "Ora tornare a fare bene in casa. Questo gruppo vale"

"So quanto vale questo gruppo, la voglia di riscatto era tanta dopo il ko con Pordenone". Coach Benedetto fa i complimenti ai suoi per il primo successo del 2025, arrivato con autorità sul campo di Oderzo, al termine di una partita condotta dalla metà del primo quarto fino alla sirena finale: "Avevamo bisogno di buttarci alle spalle qualche mostro che si stava materializzando nelle nostre teste, i ragazzi sono stati bravi e determinati per tutti e quaranta i minuti, hanno fatto quello che avevo chiesto loro. Ora abbiamo bisogno di tornare al successo davanti al nostro pubblico: non era facile cancellare la brutta sconfitta con Pordenone, arrivata in quel modo davanti a tantissima gente. In questo momento abbiamo più sconfitte in casa che in trasferta, una cosa che sinceramente non mi aspettavo: dobbiamo tornare a fare bene in casa, anche perché nella seconda fase e nei playoff il fattore campo sarà fondamentale".

In casa Adamant non poteva esserci modo migliore per cominciare il nuovo anno, ora serve trovare continuità e una vittoria domenica con Petrarca Padova, visti i risultati sugli altri campi di questo turno, significherebbe l’approdo matematico tra le prime sei.

j.c.