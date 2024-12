Benedetto sfida Scaligera Verona: Devoe in arrivo, Henderson in uscita

La settimana turbolenta della Benedetto si chiude questa sera a Verona, dove la Sella anticipa contro la Scaligera di Ramagli nella 15° giornata di A2 (palla a due ore 20, arbitri Moretti, Bonotto e Masi).

Dallo screzio dei tifosi con capitan Delfino, con tanto di multa 1.667 euro recapitata in società da parte del Giudice Sportivo – notizia che ha avuto ampio risalto nazionale nel mondo del basket nella giornata di mercoledì… –, passando per infortuni e acciacchi vari, fino alle voci di mercato sempre più insistenti in entrata (Gabe Devoe è ad un passo, dovrebbe arrivare già domenica in città e debuttare mercoledì prossimo nel recupero con Avellino) e in uscita (Henderson, che stasera giocherà da ’tagliato’ e a cui va trovata una collocazione per sgravare il monte ingaggi, e Tamani che piace a Sant’Antimo in serie B).

Ma intanto, questa sera, Di Paolantonio avrà tutti a disposizione, fatta eccezione per il lungodegente Delfino, ancora in attesa dell’ok dei medici per riprendere gli allenamenti. Non una novità per la Sella, che senza l’argentino in più di un’occasione ha comunque saputo destreggiarsi bene, ma è chiaro che una rotazione in meno contro una Verona forte, lunga e ambiziosa, rappresenterà una grana non da poco per i biancorossi.

"Ci aspetta un’altra partita proibitiva, contro una squadra dal roster importante e allenata benissimo – ha detto alla vigilia Di Paolantonio –. Dovremo fornire una prestazione consistente, giocando con una faccia ed un atteggiamento diverso rispetto a quello messo in campo contro Cividale venerdì scorso, guardando soltanto alla fine dei 40 minuti quello che sarà il risultato".

Un commento striminzito da parte del coach, ma che condensa i concetti chiave per non smarrirsi anzitempo all’AGSM Forum, come fatto otto giorni fa con Cividale, quando già dopo 3 minuti la gara aveva preso una piega ben definita. Diversi i motivi per tornare a sorridere, in primis la classifica, che vede Cento incastrata nella zona playout con 4 vinte e 9 perse assieme a Vigevano, Nardò e Livorno, a +4 sull’ultimo posto e a -2 dal limbo che a fine stagione garantirebbe la salvezza.

E poi, per cercare di sfatare il tabù trasferta dopo 6 sconfitte in altrettanti viaggi lontano dalla Baltur Arena: il record peggiore di tutta la A2, con la Sella che ad oggi è l’unica a non aver raccolto scalpi esterni.

Di fronte Verona – sesta pari a Forlì e Rieti con un record di 8-6 – , reduce dal blitz di Livorno (79-72, 19 Palumbo e 15 Allen), va alla ricerca del bis e di una vittoria casalinga che manca dal 10 novembre contro Nardò.

I "bomber" della Scaligera di Ramagli sono l’ex Napoli Pullen (18.6 punti di media), lo scorso febbraio uno dei protagonisti del successo della Coppa Italia di Serie A in maglia campana, l’ala forte Esposito (12 punti+ 6 rimbalzi), il lungo veterano Jalen Cannon, visto a lungo tra Tortona, Cremona e Agrigento (10+6.5), e il regista e capitano Penna (10.5+4 assist), la cui presenza resta però in dubbio causa infortunio.

Completano il roster l’ex Palumbo (7.3 punti+4.6 rimbalzi fin qui, cifre al ribasso rispetto a quelle tenute in media l’anno scorso in regular season a Cento: 11.2 punti, 6 rimbalzi e quasi 3 assist), il fiorentino Udom e il prodotto del vivaio trevigiano Faggian, spalleggiato dalle ali Gazzotti e Bartoli.