Benedetto: "Siamo molto contenti, ma pensiamo già a mercoledì». Il coach: "Questi ragazzi stanno bene assieme»

Meglio di così non poteva andare, e coach Benedetto lo sa bene. Le prime due gare della sua Adamant hanno fatto brillare gli occhi a tutto il popolo biancazzurro, accorso ieri pomeriggio in massa alla Bondi Arena. Nel post partita il tecnico reggino ha parole al miele per i suoi: "Sono contento da quando ho iniziato ad allenare questo gruppo, la cosa più bella è che questi ragazzi hanno già la capacità di stare assieme dentro e fuori dal campo, e questo mi rende sereno. Su quel piccolo break subito nel primo quarto, certe volte abbiamo ancora il piacere di piacerci, ogni tanto ci rilassiamo ma in fretta i ragazzi hanno capito che non possono prescindere dall’intensità e dall’agonismo. Oggi siamo contenti di quello che siamo riusciti ad ottenere, ma già mercoledì ci aspetta un altro test probante a Padova, contro una di quelle squadre accreditate a stare tra le prime sei in classifica: le incroceremo tutte all’inizio, per noi sarà un periodo importante per capire subito a che punto siamo. Non abbiamo il tempo di gioire, dobbiamo prepararci per il turno infrasettimanale contro una formazione costruita per fare bene. Questa squadra ha avuto il merito di diventare gruppo in fretta, io e Marco (Castaldi, ndr) ci abbiamo messo del nostro ma i meriti vanno in primis a loro: mi auguro che questo momento possa durare a lungo". 46 punti subiti a Gorizia, 45 con Valsugana: il dato che balza all’occhio è questo. "Alcune gare dello scorso anno ci avevano fatto scattare un campanello d’allarme – spiega Benedetto –, questo è un campionato in cui servono intensità ed energia e abbiamo cercato di costruire la squadra in questo senso. L’energia viene facile vederla in difesa, ma anche in attacco siamo a buon punto nonostante forse si stia notando di meno".

j.c.