Berdini, tutto per tutto per schierarlo. La Sella cerca il suo recupero con Livorno

Ad oggi tutti a disposizione, tranne Berdini, la cui presenza per la prima della stagione domenica alla Baltur Arena contro Livorno (palla a due ore 18) è in dubbio. Colpito duro nello scrimmage di mercoledì scorso a Spilimbergo contro Udine, il playmaker classe 2003 arrivato da Cantù, ha ripreso soltanto ieri a muoversi sul campo, dopo una settimana abbondante trascorsa ai box senza potersi allenare. Una sua eventuale assenza costringerebbe Di Paolantonio a rivedere i piani in cabina di regia, dove resterebbe il solo Nobile a dettare i tempi alla squadra. Motivo per cui lo staff proverà in tutti i modi a renderlo arruolabile per il weekend, vista l’importanza della gara, che mette già in palio potenziali punti pesanti in chiave salvezza. Fare bene al debutto, poi, come spesso ha insegnato la storia recente, darebbe grande morale al gruppo, a maggior ragione in vista del successivo doppio impegno settimanale a Forlì (mercoledì 2) e Orzinuovi (domenica 6 in casa). Come fu due anni fa, quando a Cento i biancorossi piegarono la Fortitudo di Dalmonte neo-retrocessa in A2: un derby da copertina, vinto 70-64, nonché un successo che fece da apripista ad un avvio di stagione monstre, con 4 trionfi in fila, compreso quello al Carnera con Udine. Tutt’altra cosa l’anno scorso, quando il netto ko con Forlì (61-78) fece suonare i primi campanelli d’allarme in casa Sella, che faticò a prendere le misure col campionato, costretta ad inseguire poi per tutto il resto della stagione la salvezza. Tra i debutti da dimenticare anche quello della stagione 21/22 contro Ravenna, che passò a Cento senza sforzi 71-59, trascinata da un Austin Tilghman da 22 punti. Fu dolce invece l’esordio assoluto in Serie A2, allora girone est, il 7 ottobre del 2018 al PalaSavena, bagnato con un successo 80-72 sulla Bakery Piacenza.

Giovanni Poggi