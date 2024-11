Big match. Matelica affila le armi per l’Italservice

Si continua a lavorare sodo in casa Halley Matelica. Le tre vittorie in fila hanno riportato il sereno e danno grande fiducia ai biancorossi in vista della trasferta a Pesaro in casa dell’Italservice Loreto. Il match è in programma domani alle 17. I pesaresi hanno 6 punti in classifica, contro gli 8 della formazione matelicese e i 10 della capolista Recanati. "Affrontiamo – dice Matteo Rolli, play triestino della Halley Matelica – una squadra di categoria superiore, forte, ben preparata e dovremo fare del nostro meglio perché lontano dal nostro pubblico sarà ancora più tosta. Siamo pronti, però, a giocarcela".

Per Rolli è la prima volta lontano da casa e in una realtà tutta nuova per lui. "Fuori dal campo ci ho messo un po’ ad abituarmi – dice – perché Matelica è un paese molto più piccolo rispetto a Trieste. All’inizio è stato strano, ma ora mi sono totalmente integrato e mi trovo molto bene. In campo invece è stato tutto molto facile, adattarmi ai compagni e all’allenatore: Matelica è un ottimo ambiente per fare pallacanestro. Poi sono fortunato a potermi allenare ogni giorno affrontando un veterano come Panzini: è una cosa che mi permette di crescere giorno dopo giorno, lui mi aiuta sempre, mi dà consigli, è bello questo confronto quotidiano". Intanto il pivot Emanuele Musci è stato operato alla mano destra nella Nova Clinic di San Marino: l’intervento è riuscito, ma adesso al giocatore serviranno tre mesi di stop per recuperare dall’infortunio e poter rientrare in squadra.

m. g.