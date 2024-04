Biglietti e abbonamenti. I prezzi sono diversi per abbonati e non. L’iniziativa dei tifosi

I biglietti per la gara 1 tra ‘Note di Siena’ Mens Sana e San Vincenzo e gli abbonamenti per la post season oggi essere sottoscritti anche dalle 17 al direttamente PalaEstra. Per i vecchi abbonanti il prezzo riservato sarà di 25 euro per tutti i playoff, quindi almeno per due partite. Per chi invece non si è abbonato il costo globale sarà di 35 euro. Il costo del biglietto per la singola partita, per i maggiori di 16 anni, è invece di 10 euro.

L’associazione ‘Io Tifo Mens Sana’ ha invece deciso di devolvere l’incasso ottenuto dalla vendita delle t-shirt e dallo spettacolo ‘La storia siamo noi’ andato in scena nei giorni scorsi alla onlus ‘Associazione Insieme per i bambini’ strettamente legata al reparto di pediatria dell’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena diretto dal professor Salvatore Grosso che oggi sarà presente al PalaEstra per assistere al match e nell’occasione riceverà l’assegno.