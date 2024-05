Biglietti e dintorni. Buone notizie per chi ama il basket Il massimo campionato di pallacanestro a Pesaro si conclude con la retrocessione della Vuelle, ma gli appassionati potranno seguire le altre squadre cittadine. Italservice offre prezzi popolari per i biglietti, con ingresso gratuito per Under 10 e tesserati giovanili. Bramante si prepara per una possibile decisiva partita al PalaMegabox il 15 maggio.