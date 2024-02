Bis Andrea Costa. Aukstikalnis è super. Festa al PalaRuggi

ANDREA COSTA

79

SAN SEVERO

58

ANDREA COSTA IMOLA: Drocker 7, Fazzi 4, Sorrentino 2, Aukstikalnis 25, Ranuzzi 10, Corcelli, Marangoni 18, Bresolin ne, Martini 2, Ronchini, Crespi 11. All. Di Paolantonio.

ALLIANZ PAZIENZA SAN SEVERO: Tchintcharauli 4, Montanari ne, Pazin 3, Pierotti 14, Fall 13, Gatto 7, Urbano ne, Frattoni 6, Colombo ne, Petrushovski 3, Guastamacchia 2, Magrini 6. All. Nunzi.

Arbitri: Giordano e Suriano.

Note: parziali: 25-17; 44-31; 66-51.Tiri da due: 19/32; 13/36. Tiri da tre: 9/25; 7/26. Tiri liberi: 14/21; 11/18. Rimbalzi: 37-38.

Seconda gioia di fila per l’Andrea Costa che supera San Severo e porta a casa due punti preziosi per la lotta salvezza.

Una partita comandata dalla palla a due inizio alla fine dagli uomini di coach Di Paolantonio, concentrati in difesa ed efficaci davanti, dove Aukstikalnis e Marangoni hanno sfoderato il meglio del loro repertorio balistico in una prova globale di buon livello. L’Andrea Costa copre bene l’area e davanti parte decisa nell’attaccare il ferro dei pugliesi, trovando il primo allungo e con tutto il quintetto a bersaglio trova il primo allungo sul 10-4, che diventa 22-9 al 6’ quando Aukstikalnis e Drocker aprono il fuoco dalla lunga distanza. San Severo registra qualcosa dietro e accorcia sul -7 ma la tenacia non difetta ai biancorossi abili a variare in difesa e colpire anche con Marangoni e Martini per l’allungo sul 36-18 al 14’ che premia anche le seconde linee imolesi. Gatto e la troppa fretta in attacco dei biancorossi permettono il nuovo recupero degli ospiti, poi ricacciati indietro dalla verve di Aukstikalnis per una meritata doppia cifra di gap alla pausa lunga.

San Severo ci prova con la zona e il pressing a mettere in difficoltà l’Andrea Costa, avvicinandosi a -10 mentre Crespi sale a tre falli ma si fa sentire davanti. Ranuzzi (8 punti nel quarto) si dimostra un fattore di un’Imola che rimette il giusto margine (57-43 al 26’) su una San Severo più sprecona e nervosa (tecnico a coach Nunzi). L’Andrea Costa al contrario gioca più serena, con Aukstikalnis a regalare altre chicche delle sue in un ultimo quarto in cui San Severo segna 2 punti in 5’ e sul +21 al 36’ i biancorossi possono festeggiare.