Blacks, arrivederci a Tomasini. La guardia finirà sotto i ferri

È già terminata la stagione di Simone Tomasini. Il colpo grosso del mercato estivo dei Blacks sarà costretto ad operarsi al ginocchio destro nelle prossime settimane per problemi di cartilagine e visto che i tempi di recupero sono intorno ai quattro mesi, ha già chiuso questo campionato. L’obiettivo è di essere pronto per agosto quando inizierà la stagione 2024/25 dei Raggisolaris, visto che è legato al club fino al 30 giugno 2025. L’avventura di Tomasini nei Blacks è stata davvero sfortunata, perché dopo un’ottima Supercoppa dove ha segnato 10 punti di media in quattro gare, si è infortunato al ginocchio l’8 ottobre a Padova nella seconda giornata, riuscendo comunque a terminare il match. Il suo recupero è stato graduale per non rischiarlo prima del previsto e l’ok dallo staff medico è arrivato a metà dicembre.

L’ala è stata dunque fuori più di due mesi ritornando il 17 dicembre a Roseto. Purtroppo il giocatore ha sempre dovuto convivere con il dolore e dunque per eliminare completamente il fastidio e guarire definitivamente, è stato costretto ad operarsi, scegliendo di farlo subito per essere al meglio nel prossimo campionato. Tomasini chiude la sua prima annata faentina con 8.4 punti di media in 9 partite avendone saltate 13, ed è uno dei grandi rimpianti della società, perché un giocatore della sua qualità al meglio per tutta la stagione, avrebbe probabilmente portato i Blacks ad avere più punti in classifica. Con l’arrivo di Begarin e la sua uscita, il roster dei faentini resta quindi con nove giocatori e questo assetto sarà il definitivo. In cabina di regia ci sono il play francese e Galassi, come guardie Vico e Pastore, come ali piccole Siberna e Petrucci (che può giocare anche sotto canestro) e come alipivot Papa, Poggi e Poletti. Un organico di grande qualità ed esperienza che può essere protagonista nelle restanti tredici gare di campionato e nei playoff.

Oggi intanto è il giorno di Begarin che sarà presentato alle 17.30 al Campus (struttura in via Proventa 61 a Faenza) in una conferenza stampa aperta ai tifosi e agli appassionati di basket. Domenica debutterà a Lumezzane indossando la maglia con il consueto numero 24, e già dai primi allenamenti ha dato un’ottima impressione sia dal lato tecnico che umano. Intanto arrivano fortunatamente voci rassicuranti da Taranto, società in difficoltà economiche che continuerà la stagione con una squadra giovane, non ritirandosi dal campionato. Alcuni giocatori di punta sono già partiti e saranno sostituiti da under che si stanno allenando con il gruppo.

Luca Del Favero