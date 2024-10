Blacks, attenti ai giovani. Fidenza vince coi 20enni

Sarà all’insegna dei giovani la settimana iniziata in casa Blacks. La squadra si sta preparando per l’insidiosa trasferta di domenica in casa di Fidenza, neopromossa con l’età media di soli 20.3 anni, ma capace comunque di vincere tre partite delle sei disputate. Merito di coach Bizzozi che sta lavorando molto bene con lo stesso gruppo che milita anche in Under 19 Eccellenza, rinforzato con Restelli, Galli e Scattolin che non hanno neanche trent’anni, ma che nel contesto sono considerati ‘anziani’. Fidenza inoltre sta giocando senza lo straniero, il finlandese Mubashar, infortunatosi ad un piede a settembre. Gli altri giovani protagonisti sono i ragazzi dell’Under 19 Eccellenza della Raggisolaris Academy, che stanno continuando la loro marcia da imbattuti, all’esordio nel più importante campionato giovanile italiano.

Il quarto successo in campionato è arrivato in casa del One Team Forlì per 68-65 (21-16; 44-32; 58-51), vittoria molto prestigiosa, vista la forza dei forlivesi che non avevano mai perso prima in campionato e sono una delle squadre più forti d’Italia. I faentini sono primi nel girone insieme alla Virtus Bologna e lunedì alle 20 al PalaCattani ci sarà lo scontro diretto. Il tabellino dell’Academy contro Forlì: Naccari 8, Ndiaye 11, Dellachiesa, Verna ne, Annichiarico ne, Tartaglia 10, Gorgati 17, Lanza ne, Camparevic 8, Marras ne, Lazzari 2, Bendandi 12. All.: Pio

Luca Del Favero