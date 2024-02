Blacks. Begarin uomo assist contro Ozzano

La serata perfetta dei Blacks ha dato tanti ottimi segnali in vista della volata finale lunga dieci partite che avrà come obiettivo, quello di conquistare la migliore posizione nei playoff. I faentini sono sesti insieme a Fabriano, ma fondamentale sarà non fare calcoli e non guardare la classifica fino al 21 aprile. Fatta questa premessa, la squadra vista ad Ozzano è stata un vero e proprio schiacciasassi, capace di chiudere i conti a metà del secondo quarto, grazie ad una incredibile prova di solidità di tutto il collettivo. L’aggressività difensiva e la fluidità in attacco sono state le armi per bloccare subito gli emiliani, mai capace di reagire, tanto che il match è stato un lungo monologo faentino. Un gran bel segnale che ha confermato come la squadra stia girando al meglio e che sta trovando un nuovo assetto tattico con Poletti e Begarin. Se il valore di Poletti era conosciuto ed infatti sta confermando di essere un lusso per la B Nazionale come aveva già fatto vedere a Roseto nella prima parte della stagione, la curiosità era sul play francese, che in poche settimane ha già conquistato i tifosi per la grinta e si è rivelato un elemento fondamentale del gioco. Basta analizzare le sue statistiche nelle tre gare giocate in maglia Blacks per capirne la sua ‘intelligenza cestistica’, maturata in quasi vent’anni di A1 e A2 francese, e la sua duttilità tattica.

A Lumezzane, pur essendo arrivato a Faenza da pochi giorni, si è preso sulle spalle l’attacco realizzando 23 punti (tirando ben 24 volte) quando la squadra non segnava aggiungendo anche 6 rimbalzi, mentre con Fabriano è stato decisivo al momento giusto, infilando nell’ultimo minuto due triple decisive per la rimonta. Un match in cui in precedenza aveva giocato soprattutto da playmaker dando 7 assist e rinunciando ad alcuni tiri (13 quelli totali), ma iniziando ad attaccare il canestro con maggiore convenzione come non aveva fatto a Lumezzane, tanto da subire ben 7 falli. Ad Ozzano si è vista una terza versione di Begarin. Il play ha capito che l’attacco stava girando al meglio e che non c’era bisogno dei suoi punti ed infatti ha tirato soltanto tre volte senza segnare. Fondamentale è stato però il suo lavoro nella creazione del gioco con 8 assist complessivi, molti dei quali serviti nella fase nevralgica del match in cui i Blacks hanno chiuso i conti: senza dimenticare l’ottima difesa dove ha fatto valere tutto il suo fisico. Begarin si candida ora ad essere uno dei protagonisti del derby casalingo di domenica con la Virtus Imola, squadra insidiosa e molto fisica, e con tutta probabilità avrà il compito di disinnescare Barattini, autore di 24 punti mercoledì nel match casalingo vinto dai gialloneri con Fabriano.

Luca Del Favero