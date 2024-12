Blacks: bilancio positivo al PalaCattani, ma rimpianti in trasferta

Da 10 e lode al PalaCattani e da 5,5 in trasferta. Questa è la pagella dei Blacks dopo due mesi e mezzo di campionato, con il bilancio che è assolutamente positivo, visto che la squadra è nel gruppo delle terze con 20 punti, frutto di un 7/7 in casa e di un 3/5 fuori.

Però ci sono anche tanti rimpianti, perché in trasferta spesso sono state gettate vittorie alla portata, ma se a San Vendemiano, ad Omegna e a Lumezzane, oltre agli alti e bassi anche gli episodi hanno inciso (a Desio la sconfitta è stata meritata), domenica scorsa a Capo d’Orlando l’occasione è stata gettata via.

Così la vede coach Garelli: "La squadra deve concentrarsi sulle cose in campo che dipendono da lei e non su quelle esterne sulle quali non possiamo fare nulla". Il riferimento è al nervosismo mostrato nel finale a causa di alcune fischiate contrarie figlie di un arbitraggio che ha scontentato entrambe le squadre, portando nervosismo, tecnici per proteste e qualche soluzione personale affrettata.

Poi chiaramente i 12 rimbalzi in attacco dei siciliani contro i 4 dei faentini, i 73 tiri contro i 58, e le 16 palle perse dai Blacks hanno inciso, ma nonostante tutto, sarebbe bastata maggiore lucidità per conquistare i due punti.

Questa lezione dovrà essere metabolizzata in vista di un finale del girone d’andata che vedrà i Raggisolaris ospitare domenica Vicenza per poi andare a Piacenza e a Fiorenzuola e chiudere in casa con Legnano. Fino ad ora i Blacks hanno sempre reagito alla grande dopo le sconfitte e ora la parola spetta al campo.

Da applausi è invece la stagione dell’Under 19 Eccellenza della Raggisolaris Academy. Lunedì ha perso la prima partita dopo ben dieci vittorie consecutive, cadendo in casa 94-96 contro Empoli, ed è in vetta con quattro punti di vantaggio sulle inseguitrici.

Alle finali nazionali dove in palio ci sarà lo scudetto (le disputeranno 16 squadre), accedono le prime due al termine della stagione regolare, mentre le classificate dal terzo al sesto posto disputeranno gli spareggi per aggiudicarsi gli ultimi quattro posti.