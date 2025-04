Blacks contro Gemini Mestre: sfida decisiva per i playoff al PalaCattani

Quaranta minuti per risorgere e per restare in corsa per le prime sei posizioni, che garantirebbero l’accesso diretto ai playoff. I Blacks devono per forza vincere lo ‘spareggio’ con la Gemini Mestre di questa sera (palla a due ore 20.30 al PalaCattani) e ripetersi domenica prossima a Casale Monferrato se non vorranno seguire la strada dei play in per conquistare gli ultimi due posti nel tabellone playoff. Anche Mestre sarà più che mai motivata: con una vittoria sarebbe sicuramente nelle prime sei. Le premesse per una sfida ad alta tensione non mancano e i Raggisolaris, oltre che sul tifo casalingo, potranno contare sulla cabala, non avendo mai perso quando hanno giocato il Sabato Santo.

Nonostante la posizione in classifica, la Gemini degli ex Rubbini e Aromando è una vera corazzata, che ha ripreso la marcia durante il campionato risollevandosi da un avvio difficile, non rispettando i pronostici estivi di chi la dava tra le favorite alla vittoria del girone. Basta guardare i nomi del roster per rendersi conto della sua forza, dove spiccano il play Giordano, arrivato a gennaio e con tanti anni di A2, la guardia tiratrice Contento e i lunghi Lo Biondo e Galmarini soltanto per citarne alcuni, senza dimenticare l’esperto coach Ferrari, arrivato pochi giorni dopo il -19 casalingo subito proprio dai Blacks a novembre, e bravo a rivitalizzare la squadra.

"Siamo pronti per affrontare al meglio le ultime due gare di campionato – spiega coach Luigi Garelli – con l’obiettivo di entrare tra le prime sei, risultato che meriteremmo essendo stati a lungo nelle prime posizioni, ma purtroppo nell’ultimo periodo abbiamo avuto una flessione dovuta a molti fattori. Sappiamo di non vivere un momento semplice, e le colpe sono anche le nostre perché ci siamo complicati la vita da soli, ma entreremo in campo per dare il massimo, mettendo tutte le energie che ci sono rimaste dopo una stagione davvero dispendiosa".

Mestre "è una squadra in grande forma come dimostrano le sette vittorie nelle ultime otto gare, molte delle quali arrivate su campi difficili, e ha un ottimo roster, tanto che in estate era la favorita per la vittoria del girone insieme a San Vendemiano. A questo punto della stagione tutti se la sarebbero aspettata ben più in alto, ma è stata brava a risalire la classifica dopo un inizio di stagione difficile: il cambio di passo c’è stato con l’arrivo di Ferrari e di Giordano e quando i giocatori hanno raggiunto una condizione fisica ottimale, perché da quel momento hanno iniziato a mostrare tutto il loro valore".

l.d.f.