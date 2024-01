Blacks "Dobbiamo rialzare subito la testa"

Cantavano i Bluvertigo "Sto vivendo una crisi, e una crisi c’è sempre ogni volta che qualcosa non va" e questa canzone fotografa il momento dei Blacks. La squadra è infatti a secco di vittorie nel 2024 e in classifica è nel gruppone nel limbo tra playoff e ‘zona franca’, quella che garantirebbe la fine della stagione al termine della regular season. Non certo una posizione che rispecchia gli obiettivi estivi della società. Faenza sta insomma vivendo una crisi dovuta alla mancanza di fiducia e di serenità in campo, situazione difficilmente preventivabile se si vede la determinazione negli allenamenti. Come sempre però è il parquet a dare il giudizio finale e anche domenica nel match casalingo con la Virtus Padova, i Raggisolaris hanno mostrato una sorta di blocco mentale in certi momenti della gara, non riuscendo a dare la zampata decisiva e a mettere in campo la qualità e l’esperienza di un gruppo che è composto da giocatori di alto valore. L’ingresso di Poletti ha portato sicuramente benefici nel gioco, ma non è bastato per vincere, anche se nel finale i Blacks hanno avuto il tiro della vittoria e quello del supplementare. L’assenza di Siberna, giocatore chiave nello scacchiere di Lotesoriere, si è sentita, ma non deve essere un alibi.

Per fortuna domani si ritorna in campo e di nuovo al PalaCattani (ore 20.30) dove arriverà Taranto, l’ultima della classe, partita che sarà ovviamente decisiva per vedere finalmente una reazione da parte della squadra che il nuovo coach non è ancora riuscita a far rendere al meglio, nonostante il duro lavoro in palestra. "Quella con Taranto diventa ad oggi la gara più importante della stagione – sottolinea coach Alessandro Lotesoriere – e dobbiamo ritrovare fiducia in noi stessi che ora ci manca. Sappiamo di attraversare un momento difficile. Speriamo di recuperare gli infortunati e di avere Vico e Poletti in buone condizioni. Contro Padova abbiamo dato quello che avevamo, ma purtroppo quando si gioca in un periodo in cui manca la fiducia, avere qualche problema fisico può essere decisivo in negativo".

Numeri alla mano, Padova ha meritato di vincere, anche perché è stata avanti 37’. "Ci tenevamo molto a vincere e dispiace perché soprattutto in questa settimana avevano lavorato in maniera encomiabile e si era visto finalmente il clima giusto: l’obiettivo era mettere in campo tutto quello di buono che avevamo fatto. Paghiamo le palle perse del primo quarto, 8 su 14 complessive, e i tiri liberi sbagliati. Abbiamo tirato con il 65% con giocatori che vorremmo sempre vedere in lunetta, ma anche nel tiro da tre non siamo stati precisi. Ora dobbiamo rialzare la testa".

Luca Del Favero