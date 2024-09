Blacks, è subito garra. Vince il derby di un punto

Blacks Faenza

81

Neupharma Imola

80

FAENZA: Ndiaye 3, Poletti 13, Calbini 2, Vico 7, Naccari 1, Zangheri 12, Poggi 10, Dincic 10, Cavallero 20, Fragonara 2, Sirri ne, Tartaglia ne. All.: Garelli

IMOLA: Masciarelli 29, Morina 9, Valentini 3, Magagnoli 3, Vannini 3, Santandrea, Galicia 4, Anaekwe 8, Kadjividi 5, Ambrosin 5, Ricci 7. All.: Galetti

Altro che derby d’agosto. Blacks – Neupharma, gara che ha inaugurato la stagione di entrambe, ha visto oltre trecento persone al PalaCattani, con molti tifosi provenienti da Imola, niente male se si considera che il match si è giocato in un sabato pomeriggio agostano. La partita si è giocata su quattro quarti con il punteggio azzerato al termine di ogni periodo (22-18; 41-43; 62-57), è stata all’insegna dell’agonismo. Garelli parte con Fragonara, Calbini, Cavallero, Poletti e Ndiaye ed è proprio il giovane pivot senegalese a mettersi in mostra nei primi minuti. Faenza si aggiudica il primo periodo 22-18 con il coach che ruota tutti i suoi dieci uomini. Nel secondo quarto, vinto 25-19 dagli ospiti, Imola punisce soprattutto da tre punti sfruttando qualche sbavatura difensiva dei faentini, che però riescono a reggere l’urto grazie ai tanti tiri liberi guadagnati. I Blacks si riscattano nel terzo periodo vincendolo 21-14, mettendo in evidenza le giocate di Cavallero e difendendo con attenzione. L’argentino è ancora protagonista nell’ultimo quarto, dove la stanchezza è la grande protagonista, vinto dagli ospiti 23-19. Nell’arco dei quaranta minuti sono i Blacks ad avere la meglio 81-80. Intanto si è aperta la campagna abbonamenti dell’OraSì riservata ai vecchi abbonati, e sono state rinnovate 67 tessere.

Luca Del Favero