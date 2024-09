Blacks Faenza, la preseason è agli sgoccioli: "Stiamo crescendo. Soddisfatto dai giovani"

Si chiude questa sera con l’Olimpia Castel San Pietro, squadra di B Interregionale, la preseason casalinga dei Blacks, attesi poi venerdì a Jesi dall’ultima amichevole. Alle 19 i faentini ospiteranno la squadra dove gioca l’indimenticato Zytharyuk, centro ucraino che con i Raggisolaris ha conquistato la serie B, non potendovi però giocare in quanto non di formazione cestistica italiana.

Coach Garelli dovrebbe avere tutto il roster a disposizione compresi Calbini e Cavallero, assenti per piccoli acciacchi fisici sabato scorso con l’Andrea Costa Imola, e ci sarà anche Naccari che ha subito un duro colpo alla palpebra contro gli imolesi e scenderà in campo con un cerotto. La preparazione dei faentini sta andando molto bene in vista del debutto in campionato di sabato 28 settembre in casa di Saronno (ore 17). Molto soddisfatto è anche capitan Sebastian Vico. "Stiamo crescendo e l’ultima amichevole lo ha dimostrato – sottolinea la guardia argentina –. I giovani stanno rispondendo molto bene, si stanno abituando al lavoro difensivo di Garelli e ad ogni gara vedo buoni miglioramenti. Abbiamo ancora ampi margini di crescita e sono davvero curioso di vedere come questi ragazzi si comporteranno in campionato: ognuno di loro sta avendo sempre più consapevolezza del ruolo che ha nella squadra, dando il proprio contributo. Sono molto fiducioso per la stagione e ora dobbiamo sfruttare al meglio le ultime due amichevoli per arrivare pronti alla prima giornata di campionato".

Continua intanto la campagna abbonamenti, con le tessere che si possono sottoscrivere on line nel sito di LiveTicket o nella sede di via Nazario e Sauro e al Campus. L’abbonamento in tribuna Gold (settore davanti alla panchina con posto numerato) costa 280 euro intero e 210 il ridotto, mentre quello in Tribuna Silver (settore in basso dietro alla panchina dei Blacks con posto numerato) costa 210 euro l’intero e 168 euro il ridotto. La terza tipologia è nel settore DistintiCurve (tutto il secondo anello e curva lato panchina Blacks: entrambi senza posto numerato) da 168 euro l’intero e 112 euro il ridotto. Questi invece i prezzi del singolo biglietto: Tribuna Gold 20 euro intero; 15 euro ridotto; Tribuna Silver 15 euro intero; 12 euro ridotto; DistintiCurve: 12 intero; 8 ridotto; settore ospiti: 15 intero; 12 ridotto. Usufruiscono dell’abbonamento e del biglietto ridotto i genitori dei tesserati della Raggisolaris Academy, del Faenza Basket Project e del Basket Lugo, i ragazzi e le ragazze dai 10 ai 18 anni e gli over 65, mentre entrano omaggio, i tesserati Raggisolaris Academy, Faenza Basket Project e Basket Lugo, i minori di 10 anni e i portatori di handicap con il loro accompagnatore. Tutte le info sono nel sito www.raggisolaris.it e nei social del club.

Luca Del Favero