Blacks Faenza sconfitti da Gemini Mestre: playoff da conquistare nei play-in

Blacks Faenza 70Gemini Mestre 74

BLACKS FAENZA: Poletti 13, Calbini 12, Vico 5, Poggi 17, Bendandi ne, Magagnoli 2, Ammannato, Cavallero 13, Garavini ne, Fragonara 8. All.: Garelli

GEMINI MESTRE: Giordano 4, Bizzotto ne, Maiga, Galmarini 10, Mazzucchelli 13, Porcu ne, Lo Biondo 6, Contento 2, Brambilla 7, Reggiani 7, Aromando 17, Rubbini 8. All.: Ferrari

Arbitri: Spessot - Andretta

Note. Parziali: 18-16; 36-36; 54-56. Tiri da 2: Faenza: 18/48, Mestre: 12/37; tiri da tre: Faenza: 6/20, Mestre: 10/26; tiri liberi: Faenza: 16/22, Mestre: 20/25; Rimbalzi totali: Faenza: 51, Mestre: 42 Uscito per falli: Poletti

Beffa amara per i Blacks. Gli episodi e qualche errore di troppo condannano i faentini alla sconfitta con Mestre, chiudendo la strada dell’accesso diretto ai playoff. La post season sarà dunque da conquistare nei play in. Faenza gioca una gara gagliarda e con il giusto atteggiamento, ma non riesce a piazzare la zampata al momento adatto, cosa che invece fa sempre Mestre, brava ad aggiudicarsi il match e il sesto posto. I Blacks partono concentrati pur sbagliando molto in attacco, conquistando però preziosi tiri liberi, 11 nei primi dieci minuti. La svolta arriva grazie all’aggressività e ad un ottimo Calbini che guida il break di 7-0 del sorpasso: 14-10. Faenza tocca il +7 e prova ad andare in fuga, vedendo la strada sbarrata da una Mestre brava a colpire ad ogni errore e così si arriva all’intervallo sul 36-36.

I Blacks provano a prendere in mano l’inerzia senza riuscirci e quando la trovano, vengono puniti da una incredibile svista degli arbitri, che non vedono una netta infrazione di campo veneta. La decisione porta al canestro di Galmarini e al libero di Rubbini per il 61-61. I Raggisolaris comunque reagiscono e arrivano sul 67-69 a 2’’ dalla sirena, sbagliando poi tre canestri consecutivi che avrebbero riaperto i giochi. Nel finale si ricorre al fallo sistematico e Mazzuchelli è glaciale con un 6/6 dalla lunetta che vale la vittoria degli ospiti. Classifica: Treviglio Brianza 60; San Vendemiano e Legnano 54; Capo d’Orlando, Omegna e Mestre 46; Faenza e Agrigento 42; Casale Monferrato e Fidenza 40; Vicenza 38; Lumezzane e Virtus Imola 34; Andrea Costa Imola 32; Crema, Piacenza e Desio 26; Fiorenzuola 22; Ragusa 18; Saronno 14.

Luca Del Favero