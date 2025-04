Blacks Faenza sconfitti in casa dalla Bakery Piacenza: playoff ancora possibili

Blacks Faenza 73Bakery Piacenza 83

BLACKS FAENZA: Poletti 22, Calbini 15, Vico 3, Camparevic ne, Poggi 5, Bendandi ne, Magagnoli 2, Ammannato, Cavallero 13, Garavini ne, Fragonara 13. All.: Garelli

BAKERY PIACENZA: Naoni 16, Perin 12, Morvillo, Longo 8, Zoccoletti 15, Blair 4, Fea 1, Chiti 5, Lanzi 9, Taddeo 13. All.: Salvemini

Arbitri: Scarfò - Riggio

Note. Parziali: 19-25; 37-41; 57-57. Tiri da 2: Faenza: 18/45, Piacenza: 20/39; tiri da tre: Faenza: 7/22, Piacenza: 11/25; tiri liberi: Faenza: 16/25, Piacenza: 19/18; Rimbalzi totali: Faenza: 43, Piacenza: 36. Usciti per falli: Magagnoli e Chiti

Pesantissimo scivolone casalingo dei Blacks. "Non ha funzionato nulla o quasi" ha dichiarato Garelli in conferenza stampa ed è la fotografia del match. Faenza ha approcciato male alla partita, ha sbagliato in attacco e in difesa ed è stata troppo nervosa, giocando una delle peggiori gare della stagione. Ora si attendono i risultati di Mestre, indietro di due punti e impegnata a Ragusa, e di Casale Monferrato, in casa con Vicenza e dietro di quattro lunghezze, per vedere quale sarà la classifica in vista della sfida con entrambe, con la prima che sarà sabato al PalaCattani con Mestre. I playoff diretti sono ancora alla portata, ma servirà un altro atteggiamento.

Nonostante l’importanza capitale della partita, i Blacks hanno un approccio troppo soft e Piacenza ne approfitta, trascinata da Zoccoletti, autore di 13 punti nei soli primi dieci minuti. Faenza è poco attenta in difesa, sbaglia troppo in attacco e soprattutto perde molti palloni, ben 8. La differenza maggiore è che la Bakery gioca di squadra, mentre Faenza vive sulle invenzioni di singoli e allora ci deve pensare Cavallero a portare i suoi sotto 19-25 a fine primo periodo. I Blacks, continuando a non brillare, restano comunque in scia ma basta una distrazione per trovarsi sotto in doppia cifra: 36-26.

Quando i Raggisolaris alzano l’aggressività Piacenza va in crisi, perdendo palloni banali, ma l’aggancio non arriva e così all’intervallo i manfredi inseguono 37-41. Il copione non cambia nel secondo tempo con i Blacks che giocando al piccolo troppo e senza brillare trovano la parità a fine periodo grazie a due triple (di Vico e Fragonara) per il 57-57. Quando Magagnoli dalla lunetta mette il 59-57 sembra che l’inerzia sia nelle mani faentine e che i problemi siano risolti, e invece Piacenza risponde con un break di 12-2 firmato soprattutto da Lanzi e Naoni andando sul 69-61. Faenza segna soltanto quattro punti in sei minuti, mentre la Bakery è in fiducia e tocca addirittura il 75-61. Nel finale i Blacks ci provano, ma non è proprio serata per una rimonta da record.

Luca Del Favero