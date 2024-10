Blacks, la forza del gruppo. Super Poletti, Dincic già leader

Come se fosse uno studente universitario, i Blacks hanno superato a pieni voti il primo duro esame della stagione, conquistando una vittoria preziosa soprattutto per il morale. Il successo contro Treviglio Brianza, tra le candidate alle prime posizioni, conferma che Faenza sta crescendo partita dopo partita e che coach Garelli è stato bravo ad assemblare un gruppo rivoluzionato in estate. Tutti riescono ad essere utili alla causa con un canestro o un rimbalzo e non è un caso che ancora una volta il collettivo abbia fatto la differenza.

La strada è ancora lunga, ma le tre vittorie in altrettante partite sono una grandissima iniezione di fiducia, anche perché era dal campionato 2022/23 che i Blacks non mostravano una simile intensità nel gioco per tutti i quaranta minuti. Il titolo del migliore in campo se lo sono divisi Poletti e Dincic, con il primo che ha segnato 20 punti e domato Marcius, mentre il serbo ha chiuso con 12 punti e 10 rimbalzi diventando già l’idolo dei tifosi per la grinta che mette ad ogni azione.

"Era la prima partita di alto livello del campionato e l’abbiamo interpretata molto bene – spiega l’alapivot Mitchell Poletti - dimostrando di poter competere e di poter vincere. L’atteggiamento è stato perfetto per tutti i quaranta minuti e abbiamo avuto il giusto impatto fisico ed emotivo. Siamo stati tranquilli anche nei momenti difficili, ma il maggior merito è stato esserci adattati al livello di un campionato molto duro. Vedendo le prime due partite di Treviglio avevo la sensazione che non fosse semplice e invece ci siamo riusciti. Essere partiti con tre vittorie aiuta, ma dobbiamo migliorare e come noi miglioreranno le altre squadre". Il segreto è stato lo spirito di un collettivo che ha già conquistato i tifosi per come si cerca e si muove in campo.

"Tranne una amichevole di prestagione abbiamo sempre dimostrato anche nelle difficoltà di stare uniti e probabilmente quella partita ci è servita più di quanto pensassimo. Dal punto di vista morale ci siamo, poi ovviamente può capitare l’errore o la scelta sbagliata, ma la mentalità è quella giusta ed è fondamentale. Dovremo mantenerla anche quando ci saranno i momenti difficili che sicuramente arriveranno, ma con questi valori sarà più semplice affrontarli".

Domenica i Blacks giocheranno in casa di Lumezzane, altra formazione imbattuta dopo quattro giornate. Insieme a loro in vetta alla classifica ci sono anche Capo d’Orlando e Legnano.