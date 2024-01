Blacks La partita a Mestre dura solo un tempo

Gemini Mestre

77

Blacks Faenza

65

GEMINI MESTRE: Smajlagic28, Bocconcelli, Mazzucchelli, Pellicano 5, Zinato ne, Morgillo 8, Perin 6, Lenti 11, Sebastianelli 6, Caversazio 13, Zampieri ne, Bizzotto ne. All.: Statua

BLACKS FAENZA: Galassi 8, Papa 6, Siberna 5, Vico 13, Naccari ne, Poggi 2, Petrucci 4, Aromando 9, Tomasini 2, Pastore 16. All.: Lotesoriere

Arbitri: Zancolò - Spinello

Note. Parziali: 12-17; 30-42; 48-53. Tiri da 2: Mestre: 14/36, Faenza: 20/38; Tiri da 3: Mestre: 12/24, Faenza: 7/31; Tiri liberi: Mestre: 13/15, Faenza: 4/8; Rimbalzi: Mestre: 37, Faenza: 42.

Incredibile crollo dei Blacks. I faentini giocano un ottimo primo tempo poi si bloccano inspiegabilmente, facendo prendere a Mestre il comando del gioco. Un passo falso che dovrà essere analizzato, perché l’andamento del match è stato simile a quello del derby con Ravenna. E pensare che i Blacks giocano un sontuoso primo tempo per aggressività e atteggiamento. Mestre comanda nei primi minuti grazie ai canestri segnati nel pitturato (12-9), ma Faenza impiega poco a stringere le maglie difensive e a diventare padrona dei tabelloni. Pastore firma il canestro del sorpasso (13-12) poi Aromando segna il 17-12 di fine primo quarto.

La Gemini si aggrappa al solo Smajlagic che con cinque punti consecutivi riporta i suoi alla parità (19-19), ma i Blacks sfoderano le loro capacità balistiche infilando tre triple consecutive, due con Pastore e una con Papa. L’ala segna anche due punti nati dall’ennesima palla rubata trasformata in contropiede regalando il 30-21. Mestre è in grande confusione e Faenza allunga arrivando all’intervallo sul 42-30. Poi il copione del match cambia di colpo e i Blacks hanno un incredibile momento di black out che dura tutto il secondo tempo. Mestre rientra in campo con grande determinazione e grazie alle triple piazza un break di 13-2 nei primi 3’30’ arrivando sotto di una sola lunghezza: 43-44. Faenza regge l’urto e con Pastore e Siberna respinge gli assalti dei veneti, arrivando al 30’ avanti 53-48. La Gemini ha però ormai preso in mano il match e dopo aver trovato la parità con Morgillo (53-53) allunga sul 61-53. I Blacks non riescono più a segnare come dimostrano i soli due punti segnati nei primi cinque minuti dell’ultimo quarto, mentre nell’altro canestro Smajlagic continua a dettare legge a suon di tiri da tre. Proprio la sua ennesima ‘conclusione pesante’ per il 71-59 fa calare il sipario sul match con netto anticipo. Un simile epilogo nessuno se lo sarebbe mai immaginato all’intervallo.

Luca Del Favero