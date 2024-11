Blacks, la spinta dei tifosi: "Monitoriamo il mercato"

Un ottimo avvio di stagione e un occhio vigile sul mercato. Questo è in sintesi il primo bilancio dei Blacks ad un terzo di un campionato lunghissimo che terminerà a fine aprile e non avrà soste (si gioca anche il 29 dicembre) e il terzo posto frutto di nove vittorie in tredici gare non può che rendere soddisfatti dirigenza e tifosi. "Siamo molto soddisfatti del rendimento della squadra – afferma il direttore sportivo Andrea Baccarini – brava ad essere sempre competitiva in un girone difficile e dove c’è tanto equilibrio. In estate eravamo all’inizio di un nuovo ciclo e il campo ha dimostrato che abbiamo fatto scelte giuste, perché il gruppo si è amalgamato bene e ha un ottimo spirito. La squadra ha un’anima e l’ha dimostrato anche domenica a San Vendemiano con il parziale di 52-18 piazzato nei quarti centrali rimontando dal -27. Ovviamente c’è ancora tanto da lavorare perché siamo un gruppo giovane". Un’arma in più è anche il calore dei tifosi. "La squadra è un tutt’uno con Faenza e i tifosi e siamo orgogliosi di questo affetto che tutti noi sentiamo, soprattutto i giocatori che hanno così ancora più stimoli. A San Vendemiano c’erano davvero tanti faentini che hanno sempre cantato anche quando eravamo in svantaggio di ventisette punti ed è stato molto bello". L’obiettivo è già rivolto a domenica, al match casalingo contro Casale Monferrato dove dovrebbe esserci anche Cavallero, assente domenica scorsa, ma i pensieri di Baccarini sono anche sul mercato. "Casale Monferrato è una squadra in ripresa. Riguardo al mercato, lo stiamo monitorando pur se in questo momento non offre molto essendo ad inizio stagione. Credo sia giusto guardarsi intorno per vedere se si creano opportunità, ma non vogliamo sconvolgere gli equilibri negli assetti tattici". La brutta notizia in casa Blacks è l’infortunio del giovane Tartaglia, occorsogli durante la gara dell’Under 19 Eccellenza di lunedì scorso, che lo farà restare a lungo fermo.

Luca Del Favero