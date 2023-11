Blacks, la strada è giusta: "Il gruppo sta crescendo"

Sarà iniziata da Imola la corsa dei Blacks verso le primissime posizioni? Solo il campo lo potrà dire, ma di sicuro la prestazione dei faentini è stata molto convincente e ora anche la classifica inizia a sorridere. L’ennesima giornata che ha visto risultati inaspettati ha portato Faenza a poche lunghezze dal gruppo di testa ed infatti se dovesse arrivare la vittoria nel recupero casalingo con Lumezzane di mercoledì 15, il secondo posto sarebbe a soli 2 punti e il primo a 4. "Questa vittoria è davvero importante – sottolinea la guardia Sebastian Vico – perché il PalaRuggi è un campo difficile e la Virtus veniva da un momento non positivo e potevamo avere una grande reazione. Siamo riusciti a bloccare subito il suo gioco conquistando un buon vantaggio poi purtroppo come accade ultimamente nel terzo quarto non siamo riusciti a chiudere la partita o a gestirla meglio e i nostri avversari si sono rifatti sotto. Siamo comunque stati bravi a restare uniti e a contenere il loro rientro con le giuste scelte in campo senza perdere lucidità e così è arrivato un successo importante che ci rilancia nelle posizioni in classifica in cui noi e la società vogliamo essere". Una vittoria di squadra che ha visto tanti giocatori salire in cattedra. "È stato un successo costruito grazie alla forza del gruppo e questa deve essere sempre di più il nostro pregio come lo è stato negli anni scorsi. Stiamo cercando di farlo capire anche ai nuovi arrivati e sono contento che Galassi abbiagiocato molto bene anche a Imola, a testimonianza che sta crescendo e trovandosi molto bene in un ruolo differente da quello che aveva lo scorso anno proprio nella Virtus. Ora dobbiamo continuare a lavorare e preparare la difficile gara casalinga di domenica contro San Vendemiano".