Blacks, la testa dov’è?: "Il problema è mentale"

Questione di testa. L’occasione persa dai Black sul campo di Fiorenzuola è figlia ancora una volta di un approccio sbagliato alla partita, che purtroppo sta diventando un pericoloso marchio di fabbrica della squadra. Troppo spesso gli avversari partono meglio trovando anche vantaggi notevoli, ma se questo vizio in casa è stato sempre cancellato con rimonte incredibile (vittoria dal -25 con Vicenza soltanto per citarne una), fuori casa è sempre andata male. Urge quindi un cambio di marcia, perché anche se la classifica è comunque molto positiva e se non partecipare alla Coppa Italia sembra più un vantaggio che un premio, avendo l’opportunità di riposare un week end in un torneo che non ha soste, i punti lasciati a Fiorenzuola ‘gridano vendetta’, anche se gli emiliani hanno meritato, vivendo una giornata in attacco più unica che rara. I veri Blacks avrebbero però potuto e dovuto trovare rimedio con la difesa e una maggiore lucidità.

"Prepariamo le partite con scrupolo e nei minimi dettagli, ma troppo spesso partiamo male soprattutto in difesa e ne paghiamo le conseguenze – sottolinea coach Luigi Garelli –. Soprattutto in trasferta non si può concedere agli avversari di entrare in fiducia, perché poi sono difficili da arginare. Abbiamo concesso 47 punti nel primo quarto subendo canestri anche da giocatori che avevamo scelto di curare meno e Fiorenzuola ha tirato con il 52% dal campo 70% da due 43% da tre, percentuali molto alte, ma noi eravamo riusciti comunque a non soffrire a rimbalzo. Abbiamo pagato il terzo quarto dove è mancato l’attacco, che nel primo tempo aveva sopperito alla difesa poco attenta, e così non siamo riusciti a restare vicini agli avversari per giocarci tutto nell’ultimo quarto. Tutto però nasce da un approccio troppo morbido alla partita che credo sia un fatto mentale più che tecnico o di strategia: dobbiamo essere più decisi anche a costo di spendere qualche fallo in più nel primo quarto".

I Blacks hanno sempre reagito alla grande dopo le sconfitte e l’occasione per il riscatto sarà domenica al PalaCattani contro la capolista Legnano che domenica scorsa ha vinto di due punti in casa della Virtus Imola grazie ad un parziale di 15-0 negli ultimi minuti.

Luca Del Favero