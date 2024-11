Blacks, morale alle stelle: "Restiamo concentrati"

Terzo posto, tabù sfatato e morale alle stelle. La vittoria a Mestre, la prima contro il team veneto, ha dato una grandissima iniezione di fiducia ai Blacks, attesi domani al PalaCattani (palla a due ore 18) da un accesissimo derby con l’Andrea Costa Imola, sconfitta giovedì in casa da Vicenza. I faentini hanno vinto con grande autorità, sfoggiando una delle loro migliori versioni stagionali e confermando che con tutto il gruppo che ruota a meraviglia, può battere chiunque (Faenza è terza a 16 punti, dietro Treviglio con 18 e Legnano con 20). Senza dimenticare che mancava Zangheri, out per l’influenza e recuperabile per domani, assenza che ha ridotto le rotazioni a sette uomini. Il terzo posto in classifica è la certificazione dell’ottimo avvio di stagione dei Blacks, che in undici partite, hanno ‘steccato’ soltanto a Desio.

"È stata una vittoria importante che permette di cementare ancora di più il gruppo e che ci porta fiducia – sottolinea coach Luigi Garelli –. Ad ogni partita abbiamo un protagonista differente ed è importante, perché gli avversari non hanno punti di riferimento. Dobbiamo però sempre guardare avanti e a non perdere mai la concentrazione, perché basta poco per avere una striscia di vittorie come di sconfitte. A Mestre siamo stati bravi ad interpretare bene la partita dal lato offensivo e difensivo portandoci anche avanti di venti punti poi ci siamo un po’ seduti, ma nel finale abbiamo mantenuto la lucidità per segnare i canestri decisivi. Ora bisogna trovare le ultimissime energie rimaste, perché con l’Andrea Costa ci aspetta un match durissimo e sarà il quinto in appena quindici giorni".

Cresce intanto l’attesa nelle due tifoserie in vista del derby di domani, con il PalaCattani che si preannuncia con molto pubblico. I biglietti sono in vendita on line sul sito di LiveTicket o domani dalle 17 al PalaCattani. La biglietteria ospite sarà però chiusa il giorno della partita per disposizioni della Questura, ma i biglietti per quel settore saranno comunque acquistabili on line.

Come al solito ci saranno percorsi diversi per i tifosi di Faenza e per quelli di Imola per raggiungere il palasport e parcheggi differenziati.

Luca Del Favero