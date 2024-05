Blacks nella bolgia di Livorno per l’impresa. Garelli: "Loro forti, ma conterà la testa"

È arrivata l’ora della resa dei conti. Alle 20.45 ‘nell’inferno’ del PalaMacchia di Livorno andrà in scena l’ultimo capitolo della serie playoff tra Akern Libertas Livorno e Blacks e in palio ci sarà la semifinale. Una sfida aperta ad ogni risultato come si è visto nelle prime quattro gare. Di sicuro i Raggisolaris pur se ancora privi di Poletti, arrivano nelle migliori condizioni fisiche e mentali, con la pressione che sarà sulle spalle di Livorno, ma tutto potrà accadere nei prossimi quaranta minuti.

È scontato che decisiva sarà ancora una volta la fase difensiva come dimostrano le statistiche: tranne gli 83 punti segnati dalla Libertas in gara 1, in tutte le altre partite nessuna delle due ha mai toccato i 70 punti realizzati. "Ci siamo meritati di giocare gara 5 – afferma coach Luigi Garelli - e ora tocca a noi competere come abbiamo fatto dalla seconda partita, ben sapendo che incontriamo una squadra fortissima e che dovremo essere sempre attenti. La Libertas ha confermato di essere la migliore di tutta la B Nazionale nella fase difensiva e noi ci siamo dovuti adattare al suo gioco: vogliamo ancora dimostrare che possiamo tenerle testa. Questo sarà l’aspetto più importante della partita perché è una serie che vale più di un quarto di finale". Il PalaMacchia sarà bollente con il tifo livornese caldissimo, ma sono attesi anche un centinaio di tifosi faentini che non vogliono far mancare il loro sostegno. I padroni di casa, inoltre, recuperano Lucarelli, fermo da un paio di mesi ma a lungo miglior realizzatore.

"Conosco bene l’ambiente livornese e sono certo che sugli spalti ci sarà un tifo ancora più caloroso del solito, ma sappiamo che le cose facili non esistono. Il rammarico è essere stati poco competitivi in gara 1 subendo 31 punti nel primo quarto, mentre le altre tre partite sono state ben interpretate. Credo siano state molto belle dal lato tattico, magari meno da quello dello spettacolo, e ogni volta la differenza l’hanno fatta i dettagli, come accadrà anche in questa partita. Ci presentiamo dopo una gara 3 la squadra mi è piaciuta, perché sapevamo che ognuno doveva fare qualcosa di più vista anche l’assenza di Poletti, e tutti hanno dato un grande contributo. Sono molto contento per Galassi, entrato al momento giusto nella serie, e per Papa, che sta dimostrando che tipo di giocatore è e per quale motivo lo abbiamo scelto in estate". I biglietti per la curva ospiti si possono acquistare soltanto on line su Ticket Master, perché stasera la biglietteria per quel settore resterà chiusa.

Luca Del Favero