Blacks "Occhio alla difesa di Fabriano"

Casa dolce casa. I Blacks ritornano al PalaCattani dopo due settimane lontano da Faenza e trovano per l’ennesima volta un avversario in ottima forma. Alle 18 arriverà infatti la Ristopro Fabriano, in serie positiva da cinque partite e imbattuta da quando a metà gennaio ha affidato la panchina ad Andrea Niccolai. Una cavalcata che le ha permesso di agganciare San Severo al quinto posto. Fabriano aveva bisogno di una ‘scossa’ per riprendere la marcia, avendo un roster di grandissimo livello e con molti giocatori di categoria. Oltre ai senatori Stanic, uno dei migliori play della B da molti anni, e la guardia tiratrice Centanni, giocatore da 16.5 punti di media, anche Negri ha iniziato a segnare con continuità dopo una prima parte di stagione in cui ha convissuto con problemi fisici. Anche sotto canestro non mancano qualità e solidità con la coppia Granic – Bedin e Giombini, bravo a dare sempre un contributo importante dalla panchina. I Blacks dovranno quindi giocare una grande gara e sicuramente gli stimoli non mancheranno, perché l’obiettivo è rialzare la testa e inaugurare al meglio il trittico di gare che li vedrà mercoledì ad Ozzano e domenica 18 in casa con la Virtus Imola. "Il fatto di ritornare a giocare in casa ci carica ulteriormente – afferma coach Alessandro Lotesoriere – e vogliamo vincere per regalare una soddisfazione ai nostri tifosi ricambiando l’affetto che ci hanno sempre dato e che si è visto anche nelle ultime due trasferte. Affrontiamo ancora una volta una squadra che sta attraversando un ottimo momento". Faenza e Fabriano si sono incontrate due volte in stagione, a settembre in Supercoppa dove vinsero i faentini 98-72 e in campionato dove a prevalere fu la Ristopro con un netto 100-83. Questa volta però si affronteranno due squadre totalmente differenti, sia perché sono cambiati entrambi gli allenatori sia perché i Blacks hanno inserito Begarin e Poletti.

"Fabriano ha trovato un ottimo assetto con l’arrivo di Niccolai e le cinque vittorie consecutive lo dimostrano. In difesa è aggressiva, mentre in attacco cavalca le caratteristiche individuali dei suoi giocatori: è una squadra molto pericolosa nei primi secondi dell’azione, ma è anche brava a leggere il gioco e a trovare sempre la soluzione giusta. Inoltre ha gerarchie ben precise con protagonisti importanti che riescono ad essere decisivi, ma anche i gregari danno un grande contributo, perché sono ben inquadrati e sanno benissimo cosa devono fare in campo" Durante l’intervallo sfileranno tutte le squadre della Raggisolaris Academy dei corsi di Faenza, Cotignola e Barbiano, dalla Divisione Regionale 1 fino al Baby Basket.

Luca Del Favero