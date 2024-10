Blacks "Occhio alla fisicità della Virtus Imola"

Cosa c’è di meglio di un derby casalingo per ritornare alla vittoria? Questa sera alle 20.30 i Blacks ospiteranno la Neupharma Imola (biglietti in vendita su Liveticket e dalle 19.30 al palasport) in una sfida che rappresenta molto per entrambe. I Raggisolaris sono reduci dall’amaro ko a Lumezzane e la Virtus dalla sconfitta a Vicenza, arrivata a causa di una prestazione ‘pessima in difesa’ come ha affermato l’allenatore Galetti. I Blacks dovranno anche battere le statistiche che hanno sempre visto vincere i gialloneri al PalaCattani e i faentini al PalaRuggi negli ultimi due anni di B Nazionale.

Ancora in dubbio è Calbini, scavigliatosi domenica a Lumezzane, e soltanto all’ultimo lo staff medico deciderà sul suo impiego. Squadra al completo per Imola, con i riflettori puntati su Masciarelli e l’argentino Vaulet, ottimi tiratori che a Vicenza hanno avuto le polveri bagnate. "La gara di Lumezzane deve farci capire che dobbiamo essere noi bravi ad adattarci alle situazioni – spiega coach Luigi Garelli – e non perdere lucidità quando gli episodi ci sono contrari o accadono in maniera inaspettata. La nostra colpa non è stata infatti quella di avere degli alti e bassi, comprensibili ad inizio stagione, ma di non essere stati in grado di rialzare la testa negli ultimi cinque minuti del terzo quarto, che hanno indirizzato la partita. Bisogna reagire e aiutarsi per uscire dalle difficoltà e non lo abbiamo fatto".

Un’analisi che deve essere subito metabolizzata dalla squadra, perché Imola gioca una pallacanestro ad immagine e somiglianza del suo coach Galetti, a Faenza in due occasioni ma non nei Raggisolaris, fatta di intensità e di aggressività. "Essere pronti mentalmente sarà determinante contro la Virtus, squadra dal grande impatto fisico e dalla panchina molto lunga. Bisognerà tenere testa alla loro fisicità e frenare la loro intensità, che mantengono sempre alta grazie alle tante rotazioni, che permettono ai giocatori anche di spendere falli. Sotto canestro Imola ha atletismo e forza fisica con Anaekwe e Kadjividi e poi ha due lunghi come Ambrosin e Ricci che sono bravi ad aprire il campo".

Esterni: Masciarelli "è un buon tiratore come l’argentino Vaulet, Valentini e Morina stanno dando un ottimo contributo in cabina di regia e Magagnoli è un giocatore che riesce sempre ad essere utile quando occorre. Poi c’è Fiusco, un giovane play molto interessante. In questo avvio di campionato la Virtus ha già fatto vedere il proprio valore come dimostrala la vittoria a San Vendemiano e quindi dovremo farci trovare pronti, sperando di recuperare Calbini".

