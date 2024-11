Blacks, prova di solidità. Ma Crema lotta fino alla fine

Blacks Faenza

95

Logiman Crema

80

BLACKS FAENZA: Ndiaye, Poletti 27, Calbini 12, Vico 13, Naccari, Zangheri 2, Poggi 15, Tartaglia 2, Dincic 6, Sirri, Cavallero 12, Fragonara 6. All.: Garelli

LOGIMAN CREMA: Wiltshire ne, Murri 20, Bocconcelli 14, Morena, Fazioli ne, Pirani 6, Valesin 10, Zupan 21, Dell’Anna, Tarallo 9. All.: Sacco

Arbitri: Scaramellini – Guecio

Note. Parziali: 18-24; 40-43; 62-59 Tiri da 2: Faenza: 26/41, Crema: 10/23; tiri da tre: Faenza: 8/26, Crema: 15/31 tiri liberi: Faenza: 19/26, Crema: 15/19 Rimbalzi totali: Faenza: 32, Crema: 34. Usciti per falli: Poggi e Pirani. Espulso Zupan al 39’ per doppio fallo antisportivo

Cinquina sulla ruota di Faenza. I Blacks vincono la quinta gara casalinga in altrettante disputate e restano ancorati alla capolista Legnano, avanti di due lunghezze, ma hanno dovuto sudare per superare un’ottima Crema, che ha segnato ben 15 triple. Da applausi la prova di Poletti, autore di 27 punti con 41 di valutazione, e autore dei liberi decisivi, ma ancora una volta tutto il gruppo si è fatto trovare pronto al momento giusto. La Logiman parte a tutto gas e sorprende i Blacks, colpendo soprattutto da tre punti.

Dopo pochi minuti schizza sul 12-2 grazie alla grande serata al tiro da tre punti. Faenza, non attenta in difesa e troppo macchinosa in attacco, ritorna sotto fino al -4 (10-14 e Crema la punisce ancora dall’arco, arrivando al primo riposo avanti 24-18. Un copione che si ripete anche nel secondo periodo con la differenza che i Blacks difendono meglio e costringono i lombardi a spendere falli. Non cambiano però le percentuali di Crema da tre punti, brava a respingere Faenza che si porta due volte sotto, prima sul -1 (23-24) e poi sul -2 (28-30). Proprio una tripla, questa volta di Valesin, vale il massimo vantaggio (42-30) e da questa azione i Blacks reagiscono. La palla viene servita a Poletti e Poggi che segnano canestri pesanti, la difesa concede pochissimo e così all’intervallo si arriva con i faentini sotto 40-43, nonostante abbia segnato 9 triple nel primo tempo.

I Blacks rientrano in campo con la mente più libera e non è un caso che riescano a passare a condurre e ad allungare con Fragonara fino al 54-50. Crema non molla, trovando però davanti un muro difensivo e che non le permette di colmare il gap sotto i 4 punti (72-76). Faenza ha in mano l’inerzia, ma non il killer istinct per chiuderla e allora ci devono pensare Cavallero con una tripla e Vico a firmare l’81-72 che profuma già di vittoria. I giochi li chiude Poletti a 1’19’’ dalla fine con un 4/4 dalla lunetta per il 90-77, nati da un doppio antisportivo di Zupan che porta alla sua espulsione. Il PalaCattani esplode di gioia e nel finale c’è gloria anche per il giovane Tartaglia che segna il canestro del 95-80.

Luca Del Favero