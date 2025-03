Blacks, rincorsa ai playoff: "Fiduciosi per la volata"

Sei partite per entrare tra le prime sei. I Blacks sono attesi da una volata finale per assicurarsi uno dei posti che garantirebbero l’accesso diretto ai playoff, risultato che meriterebbero, essendo stati nell’alta classifica da settembre. Numeri alla mano, prima del 19 gennaio, data chiave della stagione faentina perché da quel momento è iniziata la lunga serie di infortuni, i Raggisolaris erano terzi, mentre ora dopo undici partite sono sesti insieme a Mestre e con due lunghezze di vantaggio su Agrigento. Uno scenario che obbliga a fare quasi bottino pieno nelle ultime sei gare per evitare i play in, ovvero spareggi in gara unica con le classificate dalla nona alla dodicesima posizione, per guadagnarsi gli ultimi due piazzamenti playoff. Il tour de force finale inizierà sabato 22 in casa di Crema dell’ex Dincic, rivitalizzatasi negli ultimi mesi e ora fuori dai playout, poi ci sarà la gara interna con Fidenza, che punta ai play in. Domenica 6 aprile a Imola è in programma il derby con l’Andrea Costa, in caduta libera e a rischio playout, poi arriverà Piacenza sabato 12. Il Sabato Santo al PalaCattani ci sarà lo scontro diretto con Mestre, dove il +19 dell’andata potrebbe essere determinante, e la stagione regolare si chiuderà domenica 27 a Casale Monferrato, in corsa per i play in.

"Stiamo sfruttando queste due settimane di riposo dovute alla Coppa Italia per riposarci e per allenarci con continuità in vista del finale di campionato – spiega il Direttore Sportivo, Andrea Baccarini -. Stiamo disputando una buona stagione e i ragazzi si sono sempre fatti valere anche se purtroppo la fortuna in questo ultimo periodo non ci ha sorriso. Ora saremo al completo e dobbiamo essere fiduciosi perché vogliamo i playoff diretti: essendo sempre stati tra le prime sei ce li meriteremmo, ma dobbiamo andare a guadagnarceli sul campo. Il gruppo ha dimostrato di essere affamato e di saper conquistare risultati importanti e darà tutto per conquistare l’obiettivo che ci eravamo prefissati ad inizio stagione". Oggi a Bologna inizia la final four di Coppa Italia: alle 18 si giocherà Roseto – Treviglio Brianza e alle 20.30 Gema Montecatini – Legnano. Domani alle 18 ci sarà la finale.

Classifica: Treviglio 50; Legnano 48; San Vendemiano 46; Capo d’Orlando 42; Omegna 40, Faenza e Mestre 38; Agrigento 36; Fidenza e Casale Monferrato 34; Vicenza 32; Lumezzane* e Virtus Imola 30; Andrea Costa Imola 26; Desio e Crema 24; Piacenza* 20; Fiorenzuola 18; Ragusa 16; Saronno 12. * una gara in meno

Luca Del Favero