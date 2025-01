Blacks, scontro al vertice. A Treviglio per un blitz

Scontro ad alta quota per i Blacks. I faentini, terzi in classifica, giocheranno alle 18 sul campo della Tav Treviglio Brianza, seconda forza del campionato, in un match che promette scintille (la gara sarà trasmessa in chiaro sul canale Twitch di Italbasket). Non sarà semplice espugnare il PalaFacchetti, violato soltanto una volta da Casale Monferrato con un canestro irregolare segnato a tempo scaduto, ed inoltre i lombardi vorranno riscattare il ko a Vicenza di mercoledì scorso, ma i Raggisolaris hanno mostrato che possono vincere o perdere contro chiunque.

La migliore versione dei Blacks può bissare la vittoria dell’andata e mettere sabbia negli ingranaggi di una squadra che ha giovani di assoluto valore come Vecchiola, Zanetti e Abega e giocatori esperti come Marcius, Reati, Alibegovic e Sergio. Nulla sembra precluso in partenza, ma la chiave del match sarà l’atteggiamento e la mentalità. "Treviglio Brianza sta disputando un ottimo campionato – sottolinea coach Luigi Garelli - grazie ad un perfetto mix tra giocatori esperti e giovani di valore che sono cresciuti molto durante la stagione. Vecchiola si è ritagliato un ruolo sempre più importante, come Zanetti e Cagliani: anche Manenti ha grandi qualità. Abega è giovane soltanto sulla carta di identità perché ha dimostrato di poter essere protagonista in B Nazionale militandoci da molti anni ed è il migliore realizzatore dei suoi insieme a Marcius, lungo d’esperienza e di talento. Poi ci sono Alibegovic, Sergio e Reati che possono sempre essere decisivi. All’andata abbiamo vinto, ma era soltanto la terza giornata e non si conoscevano ancora i reali valori del girone ed infatti poche settimane dopo la TAV ha iniziato la striscia di dieci vittorie consecutive che l’ha portata al secondo posto".

Tanti sono i duelli che varranno il prezzo del biglietto, ma l’importante è che i Blacks non si facciano sorprendere e aggredire ad inizio gara. "Treviglio gioca una pallacanestro molto intensa e dovremo stare attenti alla sua aggressività, ma soprattutto bisognerà arrivare alla partita con tante energie fisiche e mentali che abbiamo recuperato dopo le ultime due gare molto dispendiose".