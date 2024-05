Blacks, testa ai playoff

Ancora pochi giorni e si alzerà il sipario sulla serie playoff tra Libertas Livorno e Blacks. Sabato alle 20.45 in Toscana si giocherà il primo atto del quarto di finale, stesso campo su cui andrà in scena la seconda sfida in programma lunedì alle 20.45. L’attesa sta crescendo in entrambe le tifoserie ed infatti soltanto sabato nella prevendita riservata agli abbonati alla Libertas sono stati venduti mille biglietti. Considerando che la capienza del PalaMacchia è di 2400 posti sicuramente ci sarà il tutto esaurito. I supporters faentini possono acquistare il biglietto nella curva ospiti soltanto in prevendita su TicketMaster, perché il giorno della partita le biglietterie per gli ospiti resteranno chiuse. I Blacks arrivano all’appuntamento con il morale alto e con l’intenzione di dare continuità all’ottimo lavoro fatto da Garelli da quando è ritorno in panchina, con la squadra che ha sempre vinto tranne l’ininfluente gara con Ravenna.

Tutti i giocatori sono a disposizione e da oggi ritornerà nel gruppo anche Papa, diventata padre lunedì notte di Ginevra. La Libertas Livorno è una delle squadre più in forma di tutta la serie B e sono i numeri a dimostrarlo. Con 69.1 punti concessi ha la miglior difesa di tutta la B Nazionale e in casa ha perso soltanto due volte, record che divide con Mestre. Tanti sono i giocatori d’esperienza che hanno vinto campionati come l’ala Francesco Fratto, promosso in A2 con Fabriano e Chiusi, il centro Tommaso Fantoni, con una lunga carriera in A2, e la guardia Andrea Saccaggi, salito nel secondo campionato nazionale due anni fa con Rimini. Altri giocatori di valore sono le guardie Jacopo Lucarelli, che rientrerà dopo un lungo stop, e Antonello Ricci, l’ala Luca Tozzi, arma in più dalla panchina, il giovane ma già decisivo playmaker Andrea Bargnesi, under di valore come la guardia Gregorio Allinei del 2004, e il centro Dorin Buca, un 2006 alto 2.16 che sotto canestro si fa valere.

Lo straniero della Libertas è l’olandese Leon Williams, buon costruttore di gioco. Non sarà della serie la guardia Diego Terenzi, arrivato a stagione in corso da Vicenza, costretto a terminare la stagione a fine marzo per un grave infortunio al ginocchio. Tante sono le chiavi del match, ma la fisicità sotto canestro sarà determinante e i lunghi dei Blacks hanno le caratteristiche per contrastare quelli livornesi, tra i migliori della categoria. Sicuramente sabato saranno accolto da un lungo applauso Luigi Garelli e il vice Matteo Pio, che hanno lasciato un ottimo ricordo a Livorno. I due hanno portato la Libertas alla fine playoff nella stagione 2020/21, pers 3-2 contro la Bakery Piacenza dove giocava Vico.

Luca Del Favero