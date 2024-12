Blacks, trappola emiliana: "Nessun calo di tensione"

Trappola emiliana per i Blacks. L’ultimo impegno del 2024 dei faentini sarà in casa dei Fiorenzuola Bees, gara in programma alle 18 al Palarquato di Castell’Arquato, formazione da non sottovalutare nonostante in classifica abbia soltanto 8 punti. Le ‘api’ sono reduci dalla vittoria a Desio che ha interrotto una striscia di sette sconfitte consecutive, e sono un vero e proprio cantiere aperto con giocatori arrivati da poco (il croato Sabic e Spizzichini), altri che sono partiti (Pavlovic, Guaccio e Venturoli) e uno che sta per salutare (Negri). Una squadra dunque imprevedibile che ha giocatori interessanti come Sabic, Bottioni e l’ex Galassi, ma inferiore ai Blacks, che dal canto loro si presentano con l’obiettivo di mantenere il terzo posto e magari di agganciare il secondo in caso di ko casalingo di Treviglio Brianza con San Vendemiano. Un risultato che permetterebbe anche di rientrare pienamente in corsa per un posto in Coppa Italia. Sarà quindi una gara fondamentale per la classifica e per questo motivo coach Luigi Garelli vuole evitare cali di tensione, che spesso la sua squadra ha avuto.

"Fiorenzuola ha conquistato fiducia dopo la vittoria a Desio interrompendo la striscia di sette sconfitte consecutive – sottolinea l’allenatore - e quindi dovremo stare molto attenti al suo entusiasmo. Ha cambiato assetto tattico e adesso ha tanti tiratori che sanno far canestro da tre punti o che riescono ad essere protagonisti, come Galassi, decisivo a Desio, Sabic e Spizzichini, un lungo che tira molto bene da fuori. Il quintetto titolare lo completano il centro Seck e Bottioni, giocatore dalla grandissima esperienza che in campo riesce a dare un grande contributo con la difesa e con gli assist. Dalla panchina entrano Voltolini, pure lui molto utile nel gioco, Gaye e Biorac. Fiorenzuola ha dimostrato che se è in giornata positiva può essere molto pericolosa e che vale più della posizione in classifica che occupa. Fondamentale sarà mantenere sempre alta la concentrazione, considerando anche che si gioca dopo una settimana atipica come quella natalizia".

Luca Del Favero