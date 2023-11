Blacks "Troppi alti e bassi, dobbiamo maturare"

Come Dottor Jekyll e mister Hyde. I Blacks con Ozzano hanno fatto vedere in quaranta minuti tutto quello che possono fare, nel bene e nel male. Ovvero possono giocare un’ottima pallacanestro portandosi avanti di 21 punti e ritrovarsi sopra di una sola lunghezza dopo aver incassato 27 punti in un quarto e piazzare un break di 10-0 chiudendo il match in pochi minuti, concedendo soltanto 6 punti in 7’. "Tutto parte dalla difesa – spiega il playmaker Luca Galassi – e lo abbiamo capito con Ozzano, ma anche nella giornata precedente a Fabriano. Mercoledì abbiamo avuto un black out nel terzo quarto poi però ci siamo uniti in difesa e abbiamo chiuso i conti, iniziando anche a segnare. Credo che questi alti e bassi facciano parte del nostro percorso di crescita e che possano essere in conto, ma ora dobbiamo essere consapevoli che non possiamo pur permetterci cali di concentrazione, perché in un campionato così equilibrato occorre avere continuità".

Parole che devono essere un monito in vista del derby di domenica in casa della Virtus Imola, dove Galassi sarà il grande ex avendo vissuto due stagioni da protagonistia: due anni fa ha contribuito alla promozione in B e lo scorso giugno alla salvezza ovvero alla qualificazione alla B Nazionale. Il play veneto sarà applaudito a lungo dai suoi vecchi tifosi che ancora lo amano. "Conosco molto bene il pubblico del PalaRuggi e sarà ancora più caldo del solito per incitare la squadra alla vittoria dopo tre sconfitte consecutive. Servirà una prestazione solida e di grande determinazione e sono convinto che daremo il massimo e che ci faremo trovare pronti. Dal lato umano è una partita che sento e sarò sicuramente emozionato nel ritornare in un posto dove ho vissuto due anni fantastici e dove ho ancora tanti rapporti umani molto solidi. Con Alberti mi sento praticamente tutti i giorni e sono molto legato anche a Morara, Magagnoli e Aglio, che ritengo amici veri. Con tutti loro ci vedremo sabato pomeriggio e andremo a cena dopo la partita, sfruttando questo derby per uscire insieme. Al momento della palla a due però penserò soltanto a portare i Blacks perché questa gara è importantissima per noi come lo è per la Virtus". I tifosi dei Blacks potranno acquistare i biglietti soltanto domenica al PalaRaggi e potranno entrare dall’ingresso principale del palasport. La biglietteria aprirà alle 16.30, ma si potrà entrare dalle 17. Il costo dei biglietti è di 15 euro l’intero (over 16 anni, nati dal 2006 compreso in poi); 8 euro il ridotto (dai 12 ai 16 anni, nati dal 2011 al 2007 compresi). Ingresso gratuito per gli under 12 (nati dal 2012 compreso in poi).

Luca Del Favero