Blacks, voglia di Libertas. È una finale anticipata

Il grande giorno è finalmente arrivato. Alle 20.45 al PalaMacchia di Livorno si alzerà il sipario sul quarto di finale tra Akern Libertas e Blacks, match che si giocherà in un palasport tutto esaurito con tremila tifosi sugli spalti. La cornice non potrebbe essere delle migliori per quella che gli addetti ai lavori definiscono come una sorta di finale anticipata, dato che entrambe erano partite in estate con i favori del pronostico. La Libertas li ha mantenuti chiudendo al secondo posto, mentre Faenza ha conquistato i playoff alla penultima giornata dopo un’annata ricca di alti e bassi, ma da oggi il passato non conta, perché nella post season tutto si azzera.

"Saranno playoff anomali – afferma coach Luigi Garelli - perché per la prima volta c’è stata una sosta tra la fine della stagione regolare e l’inizio della seconda parte della stagione e quando si ritorna in campo dopo una pausa ci sono sempre delle incognite. Ci siamo preparati bene per questo appuntamento, ben sapendo che soltanto dando il massimo potremo essere competitivi". Garelli sarà l’ex di turno insieme al vice Pio ed entrambi saranno accolti da un lungo applauso visto che portarono la Libertas alla quinta gara di finale playoff nel 2021 poi persa con la Bakery Piacenza. L’allenatore dei faentini conosce quindi molto bene l’ambiente livornese. "Il fattore campo è determinante quando si gioca a Livorno e lo dimostrano gli ottomila spettatori presenti nel derby qualche settimana fa.

La Libertas è una squadra lunga e completa in ogni reparto con dieci giocatori nelle rotazioni e tanti di loro possono essere impiegati in più ruoli, dando così la possibilità di avere infinite varianti tattiche. Ha un roster con tanti uomini d’esperienza come Fratto, Saccaggi, Lucarelli, Fantoni e Ricci che da anni giocano campionati di alto livello e in squadre ambiziose ma ci sono anche Bargnesi, Tozzi, Allinei, Buca e l’olandese Williams che possono essere decisivi". La chiave del match sarà la difesa, perché l’Akern con appena 69.1 punti subiti di media ha il miglior reparto difensivo di tutta la B Nazionale.

"Dovremo pareggiare sempre la loro intensità difensiva e avere grande personalità, cancellando quegli alti e bassi che purtroppo non sempre abbiamo limitato. Se mostreremo continuità e difenderemo in maniera ottimale come abbiamo fatto ad esempio con Roseto, avremo possibilità, ma se saremo altalenanti difficilmente terremo testa ai nostri avversari". La seconda gara si giocherà lunedì ancora a Livorno, mentre la terza sarà al PalaCattani venerdì alle 20.45. I biglietti per questa partita si potranno acquistare da martedì nella sede dei Raggisolaris oppure on line su LiveTicket. Tutte le informazioni si possono trovare sui social della società o su www.raggisolaris.it nella sezione ‘biglietteria’.

Luca Del Favero