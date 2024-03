Blitz della Libertas: Fiorenzuola ko 68-78

Livorno, 10 marzo 2024 - Vince e convince la Libertas, che sul parquet dei Fiorenzuola Bees si impone 68-78, al termine di una partita combattuta, in bilico fino al quarto quarto e decisa dalle giocate degli uomini migliori amaranto. Un successo fondamentale per il campionato della Libertas, che consente quindi di rimanere a 4 punti di distacco dalla capolista Pielle (con una partita in meno, da recuperare il 9 aprile contro Geko Sant’Antimo), ma anche per il morale (alto) in vista delle Final Four di Coppa Italia di Roma della prossima settimana, a cui la Libertas parteciperà di diritto (in semifinale contro la corazzata Ruvo di Puglia) dopo il pass nel derby staccato al PalaModigliani lo scorso 7 gennaio contro i cugini rivali della Pielle.

STARTING FIVE

FI: Seck, Venturoli, Preti, Giacchè, Guaccio (all. Dalmonte)

LL: Williams, Tozzi, Allinei, Lucarelli Fantoni (all. Andreazza)

Nel primo quarto è la Libertas a rompere il ghiaccio con Tozzi dalla media. Pronta la risposta di Beck (2-2). Al 2’ è di Lucarelli la prima e bomba di serata (2-5). Sempre il numero 99 sfrutta il tabellone e segna a stretto giro (2-7). Uno-due Fiorenzuola che con Giacchè e Preti inaugurano la gara dalla lunga distanza per le Api (8-9). Qualche minuto di troppo senza segnare, ma poi ci pensa Bargnesi ad aggiungere punti in cascina per la Libertas (10-12). Sul finire di frazione parziale di 6-0 secco per Fiorenzuola che chiude il primo quarto avanti sul 16-14.

Nel secondo quarto la Libertas continua a subire l’atletismo dei padroni di casa. Al minuto 11 Andreazza chiama time out sul 22-16. E fa bene, perchè in uscita Tozzi firma 4 punti di seguito che danno ritmo agli amaranto (22-20). Stavolta il time out è dei Bees. Al minuto 15 si fa vedere il neo acquisto Terenzi che spara subito la tripla che tiene a galla la Libertas (26-23). I restanti cinque minuti sono un continuo botta e risposta tra le due compagini fino alla schiacciata di Lucarelli al 19’ che sigla il pari 36. Squadre che infatti vanno all’intervallo lungo sul 36-36.

Nel terzo quarto è Greg Allinei a firmare alla ripresa del gioco il sorpasso LL (36-39). Ed è sempre lui a replicare con la seconda tripla di fila il canestro di Seck (38-42). Clamoroso il canestro di Fiorenzuola con Preti che spara da casa sua la palla del controsorpasso (43-42). Sempre Preti a metà frazione porta le Api sul +4 (49-45). Al minuto 26, Savic dalla lunetta, due su due, che vale il massimo vantaggio per i padroni di casa (54-46): timeout Libertas. In uscita Fiorenzuola si porta addirittura sul +10 (56-46) con Venturoli. Fratto, tripla di reazione e canestro da leader (56-52) al 27’. Punteggio al termine del terzo quarto: 60-58, con la Libertas che torna sotto e ricuce il gap.

Nel quarto quarto Lucarelli completa l’aggancio iniziato con le bombe di Williams e Saccaggi sul finir di terzo quarto (60-60). Il 2/2 di Terenzi e il canestro su azione con un libero guadagnato portano di corto muso la LL avanti al 33’ (63-65). Gap che aumenta grazie ad Allinei che dalla lunetta non sbaglia (63-67) al 34’. Mette la freccia la Libertas quando mancano 5 minuti alla fine della partita, con la tripla fondamentale di Bargnesi (63-71, e massimo vantaggio degli amaranto). Match dal finale in volata dopo la tripla senza senso di Preti per Fiorenzuola (66-71). Sempre il folletto Bargnesi al 37’ penetra in area e regala altri due punti alla squadra di Andreazza (66-73). Allinei determinante nel finale di partita, fino al +10 Libertas che indirizza definitivamente la partita a favore della Akern. Punteggio finale: 68-78.