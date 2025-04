Bnv Juve Pontedera pronta per l'ultimo ostacolo contro Cus Firenze prima dei play-out

La stagione è agli sgoccioli e la Bnv Juve Pontedera si prepara ad affrontare l’ultimo ostacolo prima dei play-out che si svolgerà domani alle ore 18:30 sul parquet di casa contro il Cus Firenze. Dopo la vittoria in trasferta contro il Bottegone, Pontedera ha ritrovato fiducia e compattezza per affrontare al meglio la seconda parte della stagione, difatti il match contro il Cus Firenze sarà un test importante per valutare la crescita della squadra nelle ultime settimane, dove l’obiettivo sarà partire con la giusta intensità, cercando di imporre il proprio gioco fin dai primi possessi e la difesa dovrà essere solida per limitare le iniziative avversarie. Il Cus Firenze, dal canto suo arriverà con la voglia di chiudere la stagione regolare con una prestazione solida, rendendo la partita molto combattuta. Pontedera dovrà quindi gestire al meglio i momenti chiave della gara, evitando cali di concentrazione e mantenendo continuità nelle due fasi di gioco per una sfida in cui ogni dettaglio potrà fare la differenza, soprattutto nei minuti finali. Al termine di questa partita ci sarà una settimana di pausa che permetterà di recuperare energie e prepararsi al meglio per la fase decisiva della stagione ma adesso la concentrazione è tutta sulla sfida contro il Cus Firenze, dove Pontedera ha l’occasione di chiudere nel miglior modo possibile la regular season e dimostrare ancora una volta il proprio valore.

Andrea Martina Torre