"Bnv Juve Pontedera vince contro la Polisportiva Sancat Firenze"

Nell’ottava giornata del campionato di serie C unica, tra le mura amiche del PalaZoli, la Bnv Juve Pontedera di coach Parcesepe era chiamata a confermare e a provare a mantenere in attivo il trend di risultati positivi maturati nelle ultime due uscite e così avversaria migliore per gli stessi padroni di casa non poteva essere che la Polisportiva Sancat Firenze, giunta a Pontedera, appaiata in classifica al secondo posto, con 8 punti, proprio con i locali. Il suono finale dell’ultima sirena premia, dopo una bellissima partita giocata a viso aperto, ricca di intensità , agonismo e velocità da parte di entrambe le squadre, proprio la Bnv, che vince con il risultato di 84 a 76 candidandosi così con grande maturità come la prima diretta inseguitrice della capolista Pino Firenze. La partita è avvincente ed emozionante fin dalle prime azioni, il gioco offensivo in termini realizzativi di entrambe le compagini prevale sulle rispettive difese e tutto ciò ne esalta ancora di più lo spettacolo. I locali sono molto attivi nei rimbalzi soprattutto in quelli di attacco mentre gli ospiti sono micidiali quando riescono a partire in contropiede. Alla ripresa del gioco ed ormai da qualche partita, fortunatamente, il terzo periodo segna il cambio di passo in positivo per i giovani pontederesi che arrivano anche sul -8 ma poi vengono presi per mano dal play Andrea Maltomini, che rivitalizza i propri compagni di squadra e con sei punti realizzati ed una difesa super riporta la BNV in scia dei fiorentini. Nell’ultima frazione, l’inerzia è ormai passata nelle mani dei pontederesi, che prendono atto e consapevolezza dei propri mezzi e così con la coppia di esterni RegoliLemmi accompagnata da uno sfavillante Minteh sotto le plance, spinge letteralmente sull’acceleratore e arriva la quinta vittoria stagionale.