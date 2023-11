Bologna 2016, Fontecchio non basta. La Cmp Global non sbaglia un colpo

Dopo due vittorie consecutive, le prime dell’era di coach Conti che avevano riacceso l’entusiasmo di viale 2 Giugno, escono sconfitti i New Flying Balls dal difficile esame casalingo contro Jesi, che passa al Pala Arti Grafiche Reggiani e torna a minacciare il podio del girone B di serie B: per i biancorossi ci si prepara alla prossima sfida con Mestre. Domenica amara anche in Interregionale per le Due Torri Bologna 2016 e Olimpia Castello: i rossoblù di capitan Fontecchio alzano bandiera bianca a Nerviano senza ripetere il successo contro la regina Sangiorgese, mentre i castellani scivolano sul parquet di Cervia. Primo avvicendamento invece nel girone A di C, dove il Cvd Casalecchio inanella il secondo stop filato e vede affollarsi il trono che fino a due settimane fa era spopolato: salgono infatti al primo posto Scandiano, Castelnovo Monti e una straordinaria Francesco Francia di coach Mondini, al quinto sigillo consecutivo.

Ruolino di marcia immacolato nel girone B per la regina Cmp Global, che fatica contro Guelfo, ma la spunta con 25 punti di Pederzini per conservare la leadership in coabitazione con la Virtus Medicina, bene contro Sg Fortitudo. Terzo posto per Molinella, agile contro Santarcangelo. Cambia nuovamente infine la fisionomia del girone A della Divisione Regionale 1, col quinto successo consecutivo di Vignola a suggellare il primato: sale al secondo posto la rivelazione Audace Bombers, in striscia da 4 giornate grazie al successo sui ‘Gardens’. Sul terzo gradino del podio è bagarre a sette squadre, coi successi di Progresso, Veni e Jolly. Nel girone B, in attesa di capire come si esprimerà il giudice sportivo su Argenta-Villanova Tigers (problema a un canestro e gara non disputata), Budrio e Granarolo salgono in vetta coi ferraresi grazie alle vittorie contro Faenza e Russi. Si rimette in carreggiata la matricola Bianconeriba, che piega il Grifo e sale a 12.