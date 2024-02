Bologna 2016 sconfitto all’overtime. La Francesco Francia spicca il volo

Fine settimana da dimenticare in serie B per le tre compagini bolognesi. In B Nazionale battuta d’arresto infatti per i New Flying Balls di coach Conti, che nella sfida-salvezza del girone B sul parquet di Padova perdono terreno per provare ad accostare Vicenza, quindicesima della classe. In Interregionale, in attesa di capire come cambierà la classifica dopo l’esclusione dei Tigers Romagna (verranno rimossi punti alle vincenti degli scontri diretti), doppio passo falso nel girone C lombardo per l’Olimpia Castello, ko contro Pizzighettone, e Bologna 2016, in crisi dopo la sconfitta all’overtime contro il fanalino di coda Cernusco.

In serie C ha definitivamente spiccato il volo la Francesco Francia di coach Mondini, che ha vita facile nella sfida sul parquet di Modena e centra la quinta vittoria consecutiva mantenendo il -2 dalla regina del girone A Scandiano: blinda il quinto posto il Cvd Casalecchio, bene a Castelnovo. Nel girone B ha termine sul parquet di Molinella la striscia positiva della capolista Virtus Medicina (10), che conserva la leadership visto il simultaneo ko, il secondo consecutivo della Cmp Globl di Beretta e soci, fermata a Santarcangelo di Romagna: dietro riprende quota l’Sg Fortitudo di ‘Gigi’ Dordei. È invece su un clamoroso Galvan da 40 punti l’occhio di bue della Divisione Regionale 1: è lui il primo attore del successo della Vis Persiceto nel big match contro Vignola, che vale la quinta vittoria filata e l’avvicinamento alla capolista del girone A Audace Bombers, al secondo ko consecutivo contro Basketreggio.

Nel girone B si ferma anche la regina Budrio, che si piega a Riccione e non riesce a dare la spallata ad Argenta, ferma per il turno di riposo. Terzo ko consecutivo infine per la matricola Baricella, ko sul campo dell’International Imola.