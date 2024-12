Bologna 2016 sfida Pizzighettone: caccia al podio in Interregionale

Tornerà in campo questa sera alle 21 il Bologna 2016 di capitan Lorenzo Guerri, in striscia positiva da 3 giornate e a caccia di un posto sul podio della division C di Interregionale: al PalaSavena arriverà la parigrado Pizzighettone, che all’andata si era imposta 82-75.

Nella division E fari puntati sui New Flying Balls, appaiati al primo posto e reduci da 3 vittorie consecutive, che domani alle 18 faranno visita a Senigallia, nona della classe.

Decimo capitolo di andata sui parquet della serie C, con la regina Cmo Ozzano (ancora imbattuta dopo 9 giornate), che stasera alle 21 riceverà il Cvd Casalecchio con un occhio all’inseguitrice Virtus Medicina: i gialloneri di coach ‘Bidi’ Bettazzi, staccati di 2 sole lunghezze, saranno invece impegnati alle 19 nell’atteso derby sulle doghe della Francesco Francia.

Giro di boa infine in Divisione Regionale 1. Nel girone A turno di riposo per la Vis Persiceto, mentre scenderà in campo Anzola, nona, che oggi alle 18,30 farà visita a Modena, seconda. Nel girone B derby della Bassa fra Castel Maggiore e Veni, in campo oggi alle 18, e fra la capolista 4 Torri Ferrara e Baricella, in campo oggi alle 19. Derby salvezza invece nel girone C, dove Castel San Pietro sarà di scena a Imola contro il fanalino di coda International.

Giacomo Gelati