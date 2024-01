Bologna 2016, una brutta caduta . Francesco Francia: vittoria d’argento

Domenica da obliare per le bolognesi della serie B. In Nazionale crollano contro la terza della classe i New Flying Balls di coach Augusto Conti, che approfittano del ko di Taranto contro la Virtus Imola per restare al penultimo posto del girone B.

In Interregionale invece cadono sia Bologna 2016, sia Olimpia Castello: mercoledì alle 20,30 il derby di recupero della sesta giornata sul parquet del PalaSavena.

In serie C successo che raddoppiato per la Francesco Francia di coach Andrea Mondini, che supera Novellara e si avvale del simultaneo ko della Lg Competition per salire al secondo posto in coabitazione coi reggiani (un gradino sotto per via della classifica avulsa a favore dei zolesi).

Clamoroso invece nel girone B: dopo 11 vittorie consecutive (unica squadra ancora imbattuta di tutto il campionato), cade a Forlimpopoli la Cmp Global di coach Matteo Tasini, che vede allontanarsi il primo posto, ora saldamente occupato dalla regina Virtus Medicina, bene contro San Lazzaro e a +4 sui rossoblù.

In Divisione Regionale 1 prolunga ulteriormente la festa la capolista del girone A Audace Bombers, alla decima vittoria consecutiva contro i reggiani della Jolly: per Giorgio Gandolfi e soci 2 punti che conservano il +4 sul duo formato da Giardini Margherita, agile a Novellara, e Vignola, corsara a Castel Maggiore.

Dietro frena la sua corsa la Masi, ko ad Anzola. Nel girone B tutto facile per la regina Budrio, che passeggia contro Bertinoro e ottiene a domicilio la settima vittoria filata: i gialloblù conservano il +2 su Argenta, bene contro la 4 Torri.

Perde invece quota Granarolo: ko inatteso a Castel San Pietro Terme, ma terzo posto in solitaria.

Giacomo Gelati