Bottaro (OraSì). "Ci siamo ricaricati. Occhio alla loro fisicità»

Il 2024 cestistico si apre col botto: al PalaCosta andrà infatti in scena l’attesissimo derby tra OraSì Ravenna e Blacks Faenza, per vedere

chi sarà la regina della provincia bizantina. Sarà una sfida speciale, come conferma anche il direttore generale dell’OraSì, Giorgio Bottaro. "Fino allo scorso anno – commenta – per noi il derby era quello con Forlì per cui questa sfida con Faenza è nuova e praticamente inedita. Arriviamo con il piacere di vivere giornate come queste: i derby son belli da giocare, c’è tanto coinvolgimento emotivo, ne parlano due comunità. Sarà una partita giocata in un bello scenario, abbiamo già visto i tifosi faentini nella partita di Supercoppa dove son accorsi numerosi ed hanno tifato in maniera calda ma sempre corretta. Sarà un bellissimo clima anche per i tifosi, sarà un piacere essere al PalaCosta".

La sosta natalizia è una ulteriore variabile su questa gara.

"Il derby arriva dopo la sosta in cui abbiamo lavorato duramente, caricando la squadra dal punto di vista fisico ed atletico, per mettere benzina nel motore: era il momento giusto per farlo, lo hanno fatto praticamente tutti, perché poi dovremo arrivare ad aprile inoltrato; in queste prime uscite potremmo non essere molto brillanti ma cercheremo di dare tutto quello che abbiamo".

Ravenna-Faenza è una sfida praticamente inedita con due società con storie diverse.

“E’ proprio così: Faenza, da anni, cerca di riuscire a salire in A2 senza riuscirci, noi invece siamo appena retrocessi, dopo due lustri in serie A2, e ci siamo ritrovati a gestire questa stagione 2023-24 in un nuovo campionato inedito come questa B Nazionale, facendo i salti mortali per assemblare la squadra nel rispetto

di un budget comunque limitato per tanti noti motivi. Faenza sta continuando nel suo percorso di crescita rinforzando la squadra dello scorso anno ed aggiungendo un ulteriore tassello importante, un allenatore molto bravo come Alessandro Lotesoriere. Hanno avuto un avvio complesso ma dall’arrivo di Alessandro hanno già cambiato passo, ricominciando ad inanellare vittorie per arrivare verso il loro habitat naturale, i quartieri alti della classifica. Noi onoreremo l’impegno, cercheremo di metterli in difficoltà in tutti i modi, chiaramente ci piacerebbe portare a casa i due punti".

Quali saranno le chiavi tecniche della gara?

"Faenza è una squadra che ha fisicità importante in tutti i ruoli a partire dagli esterni, e soprattutto esperienza, cosa che a noi invece difetta parecchio, vista la gioventù del nostro roster. Hanno giocatori capaci di risolvere la partita partendo dalle proprie qualità tecniche individuali, hanno grande intelligenza cestistica, atletismo e talento, sono molto organizzati ed hanno una sapiente guida tecnica capace di leggere i momenti delle partite. Sapranno metterci in difficoltà, se vogliamo avere una chance in più credo che la chiave sia quella di avere il maggior numero di possessi in transizione, senza far schierare la difesa Blacks, giocando una pallacanestro briosa. Per fare questo sarà importante cercare di controllare i rimbalzi".

Riccardo Sabadini