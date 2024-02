Boxe: l’avventura in azzurro. Pugilistica, poker in Nazionale

Avere quattro atleti convocati in Nazionale è una bella soddisfazione per la Pugilistica Lucchese. Partenza in direzione di Formia per gli "schoolboys" (13-14 anni) Raul Fortunato (60 kg), Matteo Porcu (52 kg) e David Lorandi (48 kg) che andranno a comporre il gruppo di ventun giovani pugili sotto la guida del tecnico ex campione olimpico e mondiale Patrizio Oliva. Una squadra numerosa, i cui componenti, rappresentanti il meglio che il panorama pugilistico italiano ha da offrire, si alleneranno e confronteranno fino al 4 febbraio.

È, invece, partito per il Centro di creparazione olimpica della Cecchignola, a Roma, lo "youth" Sasha Mencaroni. Meno dubbi in questo caso per il lucchese che, nonostante l’età, ha già alle spalle un lungo curriculum all’interno della Nazionale italiana.

I convocati a questo stage di allenamento – che durerà fino all’11 febbraio – sono, infatti, precisamente i tredici della squadra azzurra guidata dal tecnico ex campione del mondo Francesco Damiani (che ha combattuto un mondiale anche a Lucca nel 1987) che prenderà parte ad un torneo internazionale in programma in Romania.

Al termine del ritiro gli azzurrini partiranno direttamente per questo appuntamento, per prepararsi ad un palcoscenico di altissimo livello: i campionati europei che si terranno dal 2 al 15 aprile in Croazia, per la precisione in Istria, a Parenzo.

Mas. Stef.