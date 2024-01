Braccio di ferro. L’Attila Junior all’assalto del Teramo. Scalabroni: "Dovremo comandare la gara»

"Teramo è una squadra giovane e imprevedibile, forte fisicamente, atletica e di talento". Nicola Scalabroni (foto), coach dell’Attila Junior Basket di Porto Recanati, vuole dai suoi giocatori la massima concentrazione in vista del match di oggi alle 21.15 contro gli abruzzesi. La partita, valevole per la 16ª giornata di B Interregionale, si giocherà al palas Medi. Finalmente, dopo le ultime due vittorie ottenute contro Amatori Pescara e Virtus Civitanova, filtra ottimismo in casa dell’Attila Junior Basket. "Noi stiamo bene – rassicura il tecnico portorecanatese –. In settimana abbiamo lavorato molto per inserire la nuova ala-grande Giorgio Trentini, sempre di più nel nostro sistema difensivo e offensivo, oltreché per migliorare l’amalgama di squadra. Per noi è fondamentale allenarci bene e lo stiamo appunto facendo". Per quanto riguarda il match di oggi nella quale affronteranno Teramo, secondo l’allenatore Scalabroni non sarà affatto facile e anzi sarà una gara decisiva. Non a caso, entrambe le compagini sono a pari punti in classifica, 14 a testa."Siamo al terzo scontro diretto – aggiunge ancora Scalabroni –, prima Pescara, poi Civitanova e ora Teramo. Dovremmo essere bravi a smorzare gli entusiasmi fin da subito agli avversari, perciò toccherà a noi dettar il ritmo, dare la nostra impronta al gioco e comandare la partita. Questo è un mese fondamentale e noi dobbiamo scendere in campo per dare il massimo".