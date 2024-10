Bramante ospita Recanati. Un’altra gatta da pelare

B Interregionale. Oggi alle 18 al PalaMegabox il Bramante ospita Porto Recanati. "Gara difficile – dice il dirigente Fabio Lanci – loro sono una delle candidate alla vittoria finale ed il roster costruito lo dimostra, il fulcro è rappresentato dall’ala argentina Gamazo ben spalleggiato da Mancini e Caverni che può fare la differenza. Completa il roster Ciribeni vecchia conoscenza delle giovanili Vuelle". Il calendario non è stato benevolo col Bramante che nelle prime 4 giornate l’ha messo di fronte a 4 compagini di alto livello e, in questo momento, i pesaresi sono ancora alla ricerca della miglior amalgama. "Non tragga in inganno il fatto che poco è cambiato in termini di roster dalla passata stagione – spiega Lanci -, ma l’inserimento di Rinaldi, unico acquisto, ha bisogno ancora di tempo e le dinamiche di gioco sono ancora in evoluzione. Veniamo da una sconfitta netta con Recanati, anche se maturata nella seconda metà di partita dopo un avvio confortante. Abbiamo bisogno di risollevarci per ritrovare morale e soprattutto fluidità d’attacco".

Loreto. L’Italservice gioca domani alle 18 in trasferta a Valdiceppo. L’esterno Gianmarco Gulini dice: "E’ un avversario tosto, è reduce dalla vittoria in casa del Matelica. Arriveranno al match con entusiasmo. Dovremo essere sul pezzo già dalla palla a due per portare a casa i due punti, continuando così nella nostra crescita". Il team del presidente Pizza viene dalla vittoria di Ozzano: "Sapevamo che quella di Ozzano sarebbe stata una partita complicata. Loro sono una delle favorite, hanno un roster molto attrezzato e andare a vincere là è sempre difficile. Dopo Civitanova abbiamo conquistato due vittorie consecutive, siamo in fiducia ma non ancora al 100%. Ci lavoriamo ogni settimana, partendo dalla fase difensiva".

Beatrice Terenzi