"Bravi a gestire il vantaggio fino alla fine"

Grande soddisfazione per coach Mecacci dopo il successo sul campo di Cremona: "Vittoria importante, devo fare i complimenti ai ragazzi – spiega il tecnico toscano dei biancorossi –.

Su questo campo, come avevo accennato anche ai ragazzi in settimana, credevo fossero passate fino adesso solo Trapani, Cantù e Torino. Era una squadra che veniva da un periodo non positivo ma era una squadra molto pericolosa. Prima di analizzare la partita di stasera voglio fare un in bocca al lupo a Shahid, credo che per loro non sia stata una cosa semplice da affrontare la sua uscita per infortunio.

Ma questa era una partita che noi dovevamo vincere, con o senza di lui, e a parte la partenza soft nei primi 5 minuti, anche nei primi due quarti abbiamo guadagnato un vantaggio importante segnando ben 45 punti all’intervallo. Nel secondo tempo siamo stati bravi a prendere il largo, il vantaggio non è mai stato gigante, siamo arrivati al massimo a +12 ma onestamente l’abbiamo controllata e gestita sempre. Dovevamo forse essere un po’ più cinici, perché 5 liberi sbagliati nei momenti chiave della partita potevano permettere a Cremona di riaprire la partita. Loro sono stati bravi a mischiare la carte ma noi siamo stati bravi a rispettare la nostra pallacanestro.

E’ una vittoria che certifica il nostro buon momento con 5 vinte nelle ultime 6 e tre successi di fila. Adesso abbiamo la pausa per rifiatare, che non ci fa particolarmente piacere visto il nostro bel momento, ma che sicuramente ci agevolerà per recuperare qualche acciaccato".

re. fe.